Китайские строители завершили прокладку более чем 14-километрового подводного тоннеля под Янцзы для будущей высокоскоростной линии, где поезда разовьют 350 км/ч.

Строители завершили прокладку подводного участка тоннеля под Янцзы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post. Протяжённость этого участка превышает 14 километров, он соединяет остров Чунмин в Шанхае с уездом Тайцан в провинции Цзянсу.

Завершить весь строительный цикл планируется до конца этого года. После запуска поезда смогут проходить тоннель на скорости до 350 километров в час, что обеспечит быстрые перевозки между крупными городами.

Тоннель войдёт в состав высокоскоростной линии длиной около 2 тыс. километров, которая соединит восточные и центральные агломерации Китая, вплоть до Чэнду в провинции Сычуань. Инвестиции в проект уже превысили 500 млрд юаней, что составляет более 72 млрд долларов. Кроме того, в Китае намерены построить не менее шести крупных подводных транспортных тоннелей.

