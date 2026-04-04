Китайские поезда понесутся в подводном туннеле на 350 км/ч

Техно
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Ударной стройке - партийный контроль.

Завершить весь строительный цикл планируется до конца этого года.

Китайские строители завершили прокладку более чем 14-километрового подводного тоннеля под Янцзы для будущей высокоскоростной линии, где поезда разовьют 350 км/ч.

Строители завершили прокладку подводного участка тоннеля под Янцзы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post. Протяжённость этого участка превышает 14 километров, он соединяет остров Чунмин в Шанхае с уездом Тайцан в провинции Цзянсу.

Завершить весь строительный цикл планируется до конца этого года. После запуска поезда смогут проходить тоннель на скорости до 350 километров в час, что обеспечит быстрые перевозки между крупными городами.

Тоннель войдёт в состав высокоскоростной линии длиной около 2 тыс. километров, которая соединит восточные и центральные агломерации Китая, вплоть до Чэнду в провинции Сычуань. Инвестиции в проект уже превысили 500 млрд юаней, что составляет более 72 млрд долларов. Кроме того, в Китае намерены построить не менее шести крупных подводных транспортных тоннелей.

Как писали СМИ, на северо-западе Китая для движения транспорта открылся уникальный автотоннель через горы Тянь-Шань длиной 22,13 километра.

Строительство канала Пинлу в Китае должно завершиться к концу 2026 года.

#железная дорога #инвестиции #транспорт #строительство #технологии #проекты #инфраструктура #экономика #Китай
