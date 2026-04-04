Космический корабль Orion миссии Artemis II прошел половину пути к Луне. Об этом сообщается на официальной странице программы НАСА в социальной сети X.

«Мы на полпути. На момент публикации этого сообщения миссия Artemis II находится примерно на полпути к Луне», — сказано в публикации.

В сообщении также уточняется, что по прибытии к точке назначения астронавты совершат пролет мимо Луны и соберут научные данные о ее поверхности.

Ночью 2 апреля с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида стартовала одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, на борту которого находятся астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Канадского космического агентства Джереми Хансен. В рамках Artemis II корабль с людьми впервые за более чем 50 лет покинет околоземную орбиту и совершит сравнительно близкий пролет мимо Луны.