Отличие американских iPhone от остальных объяснили

Техно
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отличие американских iPhone от остальных объяснили
ФОТО: Unsplash

Выпущенный для США iPhone можно отличить по уникальным полоскам антенн.

Каждый смартфон Apple оснащен полосками антенн, которые имеют очень важную функцию. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала заметили, что многие пользователи не знают, зачем на краях смартфонов Apple размещены полоски темно-серого цвета. «Возникновение этих линий связано не с эстетикой, а с одним из самых важных компонентов вашего iPhone», — отметили авторы. Специалисты объяснили, что эти полоски — антенны, которые позволяют устройству «ловить» сотовую связь и передавать данные по Wi-Fi.

В материале говорится, что такие элементы есть у любого iPhone в мире. Однако на рынке есть устройства Apple с отличным рисунком — кроме полосок на корпусе, они имеют специальный овальный вырез. Это тоже антенна, и она используется для приема миллиметровых волн (mmWave) 5G. Такой элемент имеют только iPhone, выпущенные для американского рынка.

В заключение авторы напомнили, что с антеннами связан один из скандалов Apple. В 2010 году компания представила iPhone 4. После выхода девайса в продажу его пользователи начали жаловаться на плохой прием сигнала сотовой связи. Оказалось, что из-за инженерного просчета пользователи могли блокировать антенны смартфона рукой. Apple пришлось извиниться и предложить потребителям бесплатные чехлы.

#iphone #apple #5g #технологии
Редакция BB.LV
