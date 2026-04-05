Убежденность американцев в успехе лунной миссии 1960-х годов сравнима с верой в Санта-Клауса. Об этом заявил американский журналист Барт Сибрел, который последние десятки лет пытается доказать, что люди не были на Луне.

По его мнению, гражданам США промыли мозги с рождения, а в успехе миссии «Аполлон» они не станут сомневаться даже в том случае, если им об этом расскажут по телевидению.

Авторство подделки Сибрел приписывает ЦРУ, а ее целью считает стремление США сохранить лицо и отвлечь общественность от войны во Вьетнаме. Он уверен, что оборудование кораблей не покидало земную орбиту, а материалы с поверхности Луны доставляли беспилотные миссии.

Одним из аргументов, которые привел скептик, стала невозможность вертикальной посадки на Луну и старта с нее в те годы. При этом точно такая же технология, то есть посадка и взлет, использовалась для доставки грунта с луноходов, и успех этих операций журналист уже не отрицает.

В начале 2000-х годов Сибрел во время телеинтервью напал на 72-летнего американского астронавта Базза Олдрина, одного из участников лунной миссии, с требованием поклясться на Библии, что тот был на Луне.

Нынешний его комментарий связан с лунной миссией Artemis II, в рамках которой космический корабль с людьми впервые за более чем полвека покинет околоземную орбиту и совершит пролет мимо Луны. Ракета-носитель стартовала 1 апреля (2 апреля по московскому времени) с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

Реальность высадки американцев на Луну в 1960-х годах вызывает многочисленные споры по всему миру. В частности, примерно половина россиян не верят в успех программы «Аполлон». Конспирологическую версию о подделке запустил американский писатель Билл Кейсинг в 1970-х. Ни советские, ни российские официальные лица никогда не высказывали сомнений в том, что лунная программа США завершилась успехом.