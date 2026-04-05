Экипаж космического корабля миссии "Артемида II" готовится к историческому облету Луны, в результате которого он окажется дальше от Земли, чем все предыдущие.

В субботу астронавты космического корабля миссии "Артемида II" готовились к долгожданному облету Луны, в том числе изучали особенности поверхности, которые им предстоит сфотографировать и проанализировать в ходе полета.

По данным НАСА, в субботу астронавты находились на расстоянии примерно 272 тысяч км от Земли и в 178 тысячах км от Луны.

Следующая важная веха 10-дневного путешествия ожидается в ночь с воскресенья на понедельник, когда астронавты войдут в "лунную сферу влияния" - когда притяжение Луны к космическому кораблю будет сильнее, чем земное.

Если все пройдет согласно плану, то во время полета "Ориона" вокруг Луны астронавты смогут установить рекорд, удалившись от Земли на самое большое расстояние, чем любой представитель человечества ранее.

По словам представителей НАСА, астронавты начали свой день с завтрака, включавшего яичницу и кофе, и проснулись под мелодию популярной песни Чаппелл Рон "Pink Pony Club".

"Моральный дух на борту высок", - сообщил командир Рид Уайзман, когда начался рабочий день космического экипажа.

Отец двоих детей был в приподнятом настроении отчасти потому, что у него была возможность поговорить со своими дочерьми из космоса.

"Мы здесь, наверху, мы так далеко, и на мгновение я воссоединился со своей семьей, - сказал он на пресс-конференции в прямом эфире. - Это был величайший момент в моей жизни".

Уайзман вместе с американскими астронавтами Кристиной Кох и Виктором Гловером, а также канадцем Джереми Хансеном совершает историческое путешествие вокруг Луны.

Этот подвиг Уайзман назвал "геркулесовым", напомнив, что человечество не совершало уже более полувека.

Позже в субботу Гловер должен был провести демонстрацию ручного пилотирования, чтобы предоставить НАСА больше данных о работе космического корабля в открытом космосе.

После этого экипаж планировал просмотреть свой контрольный список для документирования опыта путешествия вокруг Луны.

Астронавты прошли геологическую подготовку, чтобы иметь возможность фотографировать и описывать лунные объекты, включая древние лавовые потоки и ударные кратеры.

Они увидят Луну с уникальной точки обзора по сравнению с миссиями "Аполлон" 1960-70-х годов.

Полеты "Аполлонов" проходили на высоте около 70 миль над лунной поверхностью, экипаж "Ориона" будет находиться на расстоянии чуть более 4 000 миль. Это позволит им увидеть всю поверхность Луны, включая области вблизи обоих полюсов.

Никогда ранее не виденная

Но астронавты "Артемиды-2" уже открыли совершенно новые перспективы.

"Прошлой ночью мы впервые увидели обратную сторону Луны, и это было просто потрясающе", - сказал Кох, специалист миссии, во время прямого интервью из космоса.

Джон Ханикатт, руководитель программы НАСА SLS (Space Launch System), поделился на брифинге в субботу новым изображением, переданным астронавтами.

"В крайнем левом углу видны такие участки Луны, которые до вчерашнего дня люди никогда не видели своими глазами", - сказал Ханикатт, пояснив, что ранее этот район был видимым только для роботов-космонавтов.

Экипаж "Артемиды II" был занят фотографированием, в том числе с помощью смартфонов, которые НАСА недавно разрешило брать с собой на борт космических кораблей.