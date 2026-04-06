В понедельник центр Praxis опубликует исследование «Быть мужчиной как поле напряжения: нормы и нарративы маскулинности в Эстонии», согласно которому жесткие нормы маскулинности в Эстонии продолжают влиять на выбор мальчиков и мужчин в сфере образования и карьеры, на их отцовство, близкие отношения, а также на то, насколько безопасно для них выражать эмоции и обращаться за помощью.

Маскулинность по-прежнему часто ассоциируется с силой, независимостью, самоконтролем и финансовой состоятельностью, в то время как забота, уязвимость и обращение за помощью могут отходить на второй план.

Однако наряду с традиционными нарративами маскулинности появляются и новые, более заботливые модели. Часть мужчин не только стремятся к такой маскулинности, но уже живут в соответствии с ней, ценя заботу, открытость и партнерство. Старые и новые ожидания не исключают друг друга, а часто сосуществуют, нередко даже внутри одного и того же мужчины.

«В Эстонии для многих мужчин маскулинность — это поле напряжения. С одной стороны, сохраняются сильные ожидания быть независимым, успешным и не показывать уязвимость, а с другой — они все больше ищут возможности быть вовлеченным отцом, равным партнером и эмоционально честным человеком. В публичном пространстве необходимо больше таких мужских образов, которые не загоняют мужчин в узкие рамки», — сказала руководитель программ центра Praxis Маарья Тинн.

В ходе исследования были объединены качественные (34 интервью) и количественные (398 респондентов) данные, а также проведен медиаанализ.

В эстонском публичном пространстве мужчин часто изображают либо идеализированно, либо проблематично. Особенно не хватает видимости так называемому обычному заботливому мужчине и отцу. Это, в свою очередь, может усиливать ощущение, что общество по-прежнему признает лишь узкую и жесткую модель маскулинности. «Образы имеют значение. Если в публичном пространстве мужчина предстает либо идеалом, либо проблемой, то обычный заботливый мужчина просто остается невидимым», — сказал соавтор исследования Каарел Лотт.

В отчете подчеркивается, что изменения не могут происходить только на индивидуальном уровне, и предлагаются соответствующие рекомендации. Необходимы также политические меры, практики в сфере образования и работы с молодежью, шаги со стороны работодателей и общественная дискуссия, которые бы поддерживали эмоциональную грамотность мальчиков и мужчин, их готовность обращаться за помощью, заботливое отцовство и более разнообразные образы маскулинности.

Предыдущий отчет центра Praxis «Альфа-самцы и цветочки» также указывал на то, что гендерные установки молодежи во многом формируются стереотипами, а также медийной и интернет-средой.

Новое исследование добавляет к этому еще один аспект, показывая, как эти нормы и нарративы продолжают проявляться в повседневном выборе, отношениях и самовосприятии мальчиков и мужчин.