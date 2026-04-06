Сон редко сводят только к количеству часов, проведенных в постели. Наибольшее значение часто имеет ощущение отдыха и бодрости после пробуждения. Именно это субъективное чувство глубины сна может влиять на весь день, но долгое время ученые не могли точно объяснить, что именно в мозге создает это ощущение. Новое исследование, проведенное в Высшей школе перспективных исследований IMT (Италия), указывает на возможный ответ: сны. Оказалось, что яркие и эмоционально насыщенные сновидения способствуют ощущению более глубокого и восстанавливающего сна, даже если активность мозга ночью напоминает бодрствование. Эти результаты опровергают старое представление о том, что глубокий сон возможен только при спокойном и малоактивном мозге.

Ранее глубокий сон связывали с медленными мозговыми волнами и низкой осознанностью: чем глубже сон, тем меньше активен мозг. Сновидения же обычно приходились на фазу быстрого сна (REM), когда мозг активен почти как в бодрствующем состоянии, что создает парадокс: как сон может казаться глубоким, если мозг "бодрствует"? Новое исследование даёт более тонкий ответ: важны не только паттерны мозговой активности, но и психические переживания во время сна. Ученые проанализировали 196 ночей сна 44 здоровых взрослых, используя высокоплотную электроэнцефалографию с 256 электродами. При каждом пробуждении участники описывали свои ощущения и оценивали глубину сна и сонливость после пробуждения. Исследование сосредоточилось на стадии N2 небыстрого сна, где разнообразие сновидений и субъективного ощущения сна было особенно заметным.

Результаты показали неожиданное: глубокий сон часто ассоциировался как с полным отсутствием сознательных переживаний, так и с яркими, захватывающими сновидениями. Поверхностный сон, наоборот, чаще отмечался при неясных или фрагментарных впечатлениях. Анализ мозговой активности подтвердил: высокая активность, обычно связанная с бодрствованием, указывала на поверхностный сон, а низкочастотные волны – на глубокий сон. Однако эта связь ослабевала, если человек видел сны. Иными словами, активность мозга, похожая на бодрствование, не делала сон поверхностным, если участник погружался в сновидение.

Исследователи разделили пробуждения на три группы: с яркими воспоминаниями сна, с ощущением сна без воспоминаний и без каких-либо переживаний. Яркие сны и полное отсутствие сознательных переживаний связывались с более глубоким по ощущениям сном, минимальные переживания – с поверхностным. Характер сновидений также имел значение: насыщенные, эмоциональные и чувственные сны коррелировали с глубиной сна, а абстрактные или "мысленные" переживания – с поверхностным. Даже если участники не могли вспомнить детали сна, ощущение пережитого события влияло на восприятие отдыха. Кроме того, по мере ночи потребность организма во сне снижалась, а мозг становился более активным. Тем не менее участники сообщали о более глубоком сне, что исследователи связывают с усилением погружения в сновидения. Яркие и захватывающие сны помогали поддерживать чувство отстраненности от внешнего мира – ключевой элемент восстановительного сна, даже при повышенной мозговой активности.