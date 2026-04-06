В современном мире полагаться на стабильную сотовую или спутниковую связь становится слишком опрометчиво. Сегодня даже далекие от опасных профессий и ситуаций люди могут оказаться в экстремальной ситуации. И тут им поможет телефон WP61 от китайской компании Oukitel. Он специально разработан как многофункциональный инструмент для выживания, а не только связи.

WP61 обеспечивает связь в зонах с ненадежным покрытием сотовых сетей: горы, пустыни, прибрежные акватории и районы стихийных бедствий. Помимо спутниковой связи, смартфон оснащен встроенной рацией DMR, позволяющей вести коммуникацию на расстоянии нескольких километров без использования мобильных сетей.

У устройства большая автономность – емкость аккумулятора составляет 20 000 мА⋅ч, что позволяет использовать смартфон как источник энергии для других гаджетов.

Телефон хорош защищен по стандартам IP68, IP69K и военному MIL-STD-810H. В него интегрирован походный фонарь со световым потоком 1200 люмен и динамики мощностью 130 дБ, чтобы обеспечивать связь даже при сильном шуме. Предусмотрены тепловые датчики и ПО для создания тепловых карт местности – все это может пригодиться, например, пожарным. В некоторых моделях будут установлены системы ночного видения. Также есть возможность интеграции в гаджет других датчиков — преимущественно, промышленного назначения.