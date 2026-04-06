Назван неожиданный фактор риска потери зрения при диабете

Техно
Дата публикации: 06.04.2026
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор риска потери зрения при диабете
Низкий уровень магния вызывает развитие диабетической ретинопатии.

Низкий уровень магния может быть связан с развитием диабетической ретинопатии — одного из самых распространенных осложнений диабета второго типа. К такому выводу пришли исследователи, результаты метаанализа опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные 17 исследований с участием более 2200 человек. Оказалось, что у пациентов с ретинопатией уровень магния в крови был значительно ниже, чем у диабетиков без поражения сетчатки. При этом разница сохранялась независимо от региона, дизайна исследований и методов измерения, что говорит об устойчивости выявленной связи.

Дополнительный анализ показал, что при более тяжелой, пролиферативной форме ретинопатии дефицит магния выражен сильнее. Это может указывать на связь между уровнем магния и прогрессированием заболевания, а не только его возникновением.

Авторы объясняют результаты тем, что магний участвует в работе инсулина, энергетическом обмене и защите сосудов. Его недостаток может усиливать окислительный стресс, воспаление и повреждение сосудов сетчатки. По мнению исследователей, магний можно рассматривать как потенциальный маркер риска.

