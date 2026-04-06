Новый складной iPhone нашли в Китае

Техно
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый складной iPhone нашли в Китае
ФОТО: Unsplash

Apple запустила пробное производство складного iPhone в Китае.

Партнеры корпорации Apple начали пробное производство складного iPhone. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Instant Digital.

По информации специалиста, производство нового смартфона Apple запустила компания Foxconn — это основной партнер Apple. По мнению специалиста, переход к опытному производству означает, что американский IT-гигант неуклонно движется к массовому выпуску iPhone Fold.

Оценившие сообщение Instant Digital журналисты 9to5Mac заявили, что находят инсайд очень оптимистичным для Apple. Они заметили, что раз компания начала производств опытного образца, то почти уверена в том, что его релиз состоится осенью.

«Переход к опытному производству на заводе Foxconn свидетельствует о том, что планы Apple пока выполняются в соответствии с графиком», — подчеркнули специалисты.

В конце марта источники Bloomberg рассказали, что Apple может отложить выпуск своего первого складного смартфона. По его словам, девайс анонсируют осенью, но он может доехать до первых покупателей и в начале 2027-го.

#iphone #apple #производство #технологии
