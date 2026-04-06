Одичавшие свиньи с Фукусимской АЭС преподнесли сюпризы генетикам

Дата публикации: 06.04.2026
Эти хрюшки внесут новое слово в науку.

Эти хрюшки внесут новое слово в науку.

За несколько лет после катастрофы некоторые линии успели пройти через пять поколений.

После ЧП на японской атомной станции Фукусима прилегающие к ней земли быстро вернула себе природа, и среди прочих последствий стартовал неожиданный биологический эксперимент: домашние свиньи с опустевших ферм начали скрещиваться с обитавшими здесь же дикими кабанами. Ученые получили редчайший шанс проследить за массовой гибридизацией без какого-либо антропогенного влияния, а спустя десятилетие анализ генов этих животных обернулся сюрпризом.

Результаты работы, выполненной под руководством ученых Донована Андерсона и Синго Канеко, способны изменить взгляд на эволюционную динамику подобных процессов. Исследователи проследили за двумя типами генетических маркеров. Первый — митохондриальная ДНК, которая передаются исключительно по материнской линии, второй же наследуется от обоих родителей. Первоначальная гипотеза предполагала, что гены домашних свиней закрепятся в дикой популяции и, возможно, даже дадут ей преимущество за счет эффекта гетерозиса.

У тех особей, которые несли митохондриальную ДНК свиней, ядерная ДНК этих животных присутствовала в ничтожных количествах. Материнская линия упорно указывала на происхождение от одичавших фермерских свиней, тогда как большая часть наследственного материала уже была вытеснена кабаньим. Объяснение этому парадоксу нашлось в разнице репродуктивной биологии.

Дикие кабаны приносят потомство, как правило, раз в году, тогда как домашние свиньи способны давать приплод несколько раз за тот же период. В итоге за несколько лет после катастрофы некоторые линии успели пройти через пять поколений с момента первого скрещивания.

«Хотя ранее были предположения, что скрещивание диких кабанов и одичавших свиней может стимулировать прирост популяции, данная работа, базирующаяся на тщательном анализе последствий катастрофы на АЭС «Фукусима», указывает на то, что стремительный цикл репродукции домашних свиней передается по материнской линии», — комментирует Синго Канеко. Даже если в конечном счете специфические гены домашних животных не закрепляются, кратковременное ускорение размножения способно существенно повлиять на динамику численности и скорость распространения смешанной популяции.

