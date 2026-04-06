Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Такого не было никогда: живые люди удалились на самое далекое расстояние от Земли – онлайн-трансляция 1 1682

Техно
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV

Экипаж миссии Artemis II установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, пролетев на 8 047 км дальше Луны, сообщает NASA.

Астронавты удалились от Земли примерно на 406 764 км, превысив рекорд экспедиции «Аполлон-13» на около 6 437 км.

NASA также запустило онлайн-трансляцию с облетом Луны экипажем миссии — уже более 600 тыс. человек следят, как «Орион» облетает Луну. Астронавты в ходе шестичасового облета смогут наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение:

Впереди много интересного. Прогнозируемая потеря связи (ок. 40 мин) при заходе за обратную сторону Луны. Затем наступит максимальное сближение со спутником Земли: Orion пролетит в 6400 км над поверхностью Луны. Затем корабль войдет в зону солнечного затмения (Луна закроет Солнце для Orion).

Запуск состоялся 1 апреля 2026 года с площадки 39B Космического центра Кеннеди. Возвращение (приводнение в Тихом океане) запланировано на пятницу, 10 апреля.

В состав экипажа входят Рид Уайсмен (командир), Виктор Гловер (пилот), Кристина Кох и Джереми Хансен (специалисты миссии).

#NASA #космос #луна #солнечное затмение #полет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
1

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео