Экипаж миссии Artemis II установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, пролетев на 8 047 км дальше Луны, сообщает NASA.

Астронавты удалились от Земли примерно на 406 764 км, превысив рекорд экспедиции «Аполлон-13» на около 6 437 км.

NASA также запустило онлайн-трансляцию с облетом Луны экипажем миссии — уже более 600 тыс. человек следят, как «Орион» облетает Луну. Астронавты в ходе шестичасового облета смогут наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение:

Впереди много интересного. Прогнозируемая потеря связи (ок. 40 мин) при заходе за обратную сторону Луны. Затем наступит максимальное сближение со спутником Земли: Orion пролетит в 6400 км над поверхностью Луны. Затем корабль войдет в зону солнечного затмения (Луна закроет Солнце для Orion).

Запуск состоялся 1 апреля 2026 года с площадки 39B Космического центра Кеннеди. Возвращение (приводнение в Тихом океане) запланировано на пятницу, 10 апреля.

В состав экипажа входят Рид Уайсмен (командир), Виктор Гловер (пилот), Кристина Кох и Джереми Хансен (специалисты миссии).