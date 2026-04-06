В Китае стали создавать уволенным сотрудникам цифровую замену. Об этом со ссылкой на данные портала Zhihu сообщает Frankmedia.

Заменяют работников с помощью ИИ-агентов. Система обучается на основе деловой переписки, скриншотов сообщений, рабочих проектов и документации конкретного человека. Получившийся ИИ-двойник может даже скопировать стиль общения человека.

В результате масса сотрудников пожаловались, что их сперва попросили как можно более детально описать все рабочие процессы и логику принятия решений. После увольнения их рабочие обязанности передали ИИ-помощникам.

По данным Bloomberg, по мере внедрения искусственного интеллекта активно сокращают штат также и американские технологические компании. В марте работодатели, связанные с технологическим сектором, сократили 18 720 рабочих мест. Это на 24 процента больше, чем в марте 2025 года. Общее число сокращений в этой отрасли с начала года превысило 52 тысячи.