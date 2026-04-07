Британская компания Jaguar Land Rover (JLR) представила возрожденный кроссовер Freelander, созданный совместно с китайской Chery. Причем инженеры из КНР играют в этом проекте ведущую роль. В настоящее время JLR испытывает серьезные трудности. Сможет ли она сохранить с китайской помощью свою самобытность?

Черная полоса

Freelander — знаковая модель для Jaguar Land Rover. Появившийся в 1997 году, он был смелым экспериментом для внедорожной марки — небольшие размеры, несущий кузов и полностью независимая подвеска. Между тем на протяжении нескольких лет он был самым популярным полноприводным автомобилем в Европе и разошелся тиражом более 500 тыс. автомобилей. Второе поколение кроссовера выпускали до 2015 года.

Возрождение имени Freelander совпало с бедственным положением британской компании. Из-за остановки производства в августе 2025 года, вызванной хакерским взломом, Jaguar Land Rover терял около 50 млн ф. ст. ($66,5 млн) в неделю. Совокупный ущерб экономике Великобритании из-за этого инцидента обошелся в $2,5 млрд и затронул более 5 тыс. различных организаций в стране. Медленное восстановление производства после кибератаки, американские пошлины и перезапуск марки Jaguar привели к падению продаж JLR в IV квартале прошлого года на 43% и к убыткам в $421 млн.

На этом проблемы компании не закончились. 26 марта 2026 года Jaguar Land Rover вынуждена была приостановить производство некоторых моделей в Солихалле из-за проблем с поставками комплектующих. Перерыв, как обещают, продлится менее двух недель.

Будущее родственной марки Jaguar рисуется туманным: 19 декабря 2025 года с выпуском в Солихалле последнего Jaguar F-Pace с 575-сильным мотором V8 завершилась эпоха автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Марка решила сосредоточиться на люксовых электромобилях, менее массовых, но способных обеспечить прибыль за счет высокой цены. Однако затеянный в конце 2024 года ребрендинг под девизом Copy Nothing («Ничего не копировать») обернулся провалом. Критике подверглись рекламный ролик с «гендерно-нейтральными» моделями, новый логотип с закорючками и сам концепт Type 00, который мало того, что выглядел странно, еще и был окрашен в розовый и голубой цвета.

Сумму претензий выразил президент США Дональд Трамп в Truth Social, назвавший произошедшее «полной катастрофой».

«Генеральный директор только что с позором ушел в отставку, и компания в полном хаосе. Кто захочет покупать Jaguar после того, как посмотрит эту позорную рекламу?» — написал Дональд Трамп.

Генеральный директор JLR Адриан Марделл действительно покинул свой пост, а затем и главный дизайнер Джерри Макговерн был, по слухам, уволен одним днем, несмотря на предыдущие заслуги. Вместо Марделла компанию возглавил Патамадай Баладжи, выходец из индийской Tata Motors, которой принадлежит JLR.

Ради люксового электрического «Ягуара» были отправлены «под нож» новые версии XF, F-Pace и F-Type, однако JLR теперь вынуждена отложить запуск модели, так как ее разработка потребовала больше времени. Кроме того, для компании стал неожиданностью низкий спрос на дорогие электромобили.

В качестве выхода из плачевной для JLR ситуации рассматривают сделку с Chery, в рамках которой последняя может начать производство своих автомобилей в Великобритании. Это позволит сохранить рабочие места и принести британскому производителю дополнительную прибыль после катастрофического 2025 года.

Chery — давний партнер Jaguar Land Rover, совместное предприятие подразумевает не только выпуск автомобилей для рынка КНР, но и техническое сотрудничество. Так, британские инженеры помогали доводить до ума платформу T1Х, на которой построены кроссоверы Tiggo, а также модели брендов Omoda и Jaecoo. Теперь же на хорошо знакомой тележке будет построен новый Freelander, утверждает издание Autocar.

Финансовый директор JLR Ричард Молинье проговорился изданию Automotive News, что в разработке «Фрилендера» главную роль играют инженеры Chery. Аккумулятор поставила компания CATL, а настройку интеллектуальной система полного привода поручили Huawei, она же работала над бортовой электроникой. Автомобиль создается для рынка КНР и должен максимально соответствовать местным вкусам — электрическая силовая установка, большие дисплеи на передней панели.

Freelander из модели должен превратиться в целое семейство электромобилей и гибридов. Причем китайцы будут платить за использование имени. В ближайшие четыре года под брендом Freelander обещают сразу шесть новых моделей.