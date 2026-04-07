Девушка начала сильно чесаться и оказалась больна раком

Дата публикации: 07.04.2026
Изображение к статье: Девушка начала сильно чесаться и оказалась больна раком
ФОТО: Unsplash

Зуд и ночная потливость оказались признаками лимфомы у австралийки.

Австралийка Сумбул Ари в течение 11 месяцев испытывала постоянный зуд, сильную усталость и ночную потливость и оказалась больна раком. О признаках этого заболевания 26-летняя девушка рассказала в беседе с Metro.

В апреле 2025 года Ари начала сильно чесаться, и ощущение зуда было настолько сильным, что не давало покоя ни днем, ни ночью. Девушка царапала себя до крови, позже у нее начались колебания температуры тела. Со временем появились новые симптомы: Сумбул сильно уставала, потеряла аппетит, стала много болеть, постоянно кашлять. Один врач посоветовал ей скорректировать режим ухода за кожей, другой лечил от молочницы. Когда же зуд не прекратился, ей диагностировали чесотку, а затем — экзему.

В конце концов Ари обнаружила у себя на шее опухоль. «Я погуглила "опухоль на шее", и в поисковике мне выпал результат "лимфома". Я прочитала о симптомах и подумала: "Боже мой, кажется, у меня рак"», — вспоминает девушка. Когда на следующий день она обратилась к врачу, то была направлена на срочное ультразвуковое исследование, биопсию и дополнительные анализы, выявившие у нее рак крови — лимфому Ходжкина второй-третьей стадии.

Девушка начала курс химиотерапии и теперь чувствует себя гораздо лучше. Зуд полностью прекратился, и она впервые за несколько месяцев смогла полноценно выспаться ночью.

#медицина #рак #диагностика #лечение #симптомы #здоровье
