Экипаж миссии «Артемида-2» начал возвращение на Землю

Техно
Дата публикации: 07.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Экипаж миссии «Артемида-2» начал возвращение на Землю
ФОТО: NASA

Космический корабль "Орион" завершил период наблюдения за Луной и теперь возвращается на Землю, сообщило NASA.

Экипаж пилотируемой миссии "Артемида-2" возвращается на Землю, сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вечером в среду, 6 апреля. "В 21:35 по восточному времени (03:35 CEST - Ред.) экипаж миссии "Артемида-2" завершил период наблюдений за Луной и теперь начинает обратный путь домой", - говорится в сообщении, пишет DW.

Астронавт Кристина Кох в ходе трансляции NASA также заявила, что экипаж миссии Artemis II успешно совершил облет Луны и установил новый рекорд самого дальнего пребывания человека в космосе за всю историю. Ранее астронавты отдалились от Земли на 407 000 км, тем самым побив рекорд, установленный в ходе миссии "Аполлон-13" в 1970 году.

Корабль "Орион" стартовал 1 апреля с восточного побережья США. На борту находятся астронавты NASA Рид Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Экипажу предстояло облететь естественный спутник нашей планеты и вернуться на Землю. Среди прочего участники миссии опробовали новые скафандры, способные обеспечить до шести дней дыхания в автономном режиме.

#NASA #космос #луна
