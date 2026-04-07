Космический корабль "Орион" завершил период наблюдения за Луной и теперь возвращается на Землю, сообщило NASA.

Экипаж пилотируемой миссии "Артемида-2" возвращается на Землю, сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вечером в среду, 6 апреля. "В 21:35 по восточному времени (03:35 CEST - Ред.) экипаж миссии "Артемида-2" завершил период наблюдений за Луной и теперь начинает обратный путь домой", - говорится в сообщении, пишет DW.

Астронавт Кристина Кох в ходе трансляции NASA также заявила, что экипаж миссии Artemis II успешно совершил облет Луны и установил новый рекорд самого дальнего пребывания человека в космосе за всю историю. Ранее астронавты отдалились от Земли на 407 000 км, тем самым побив рекорд, установленный в ходе миссии "Аполлон-13" в 1970 году.

The Artemis II crew aboard Integrity have officially traveled farther into space than any humans before, passing the record set during Apollo. Our live coverage continues:https://t.co/do2p0Gvxdu — NASA (@NASA) April 7, 2026

Корабль "Орион" стартовал 1 апреля с восточного побережья США. На борту находятся астронавты NASA Рид Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Экипажу предстояло облететь естественный спутник нашей планеты и вернуться на Землю. Среди прочего участники миссии опробовали новые скафандры, способные обеспечить до шести дней дыхания в автономном режиме.