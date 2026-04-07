К Android-смартфонам начали прикладывать лед 0 69

Дата публикации: 07.04.2026
Изображение к статье: К Android-смартфонам начали прикладывать лед
ФОТО: Unsplash

Пользователи смартфонов Google начали охлаждать устройства льдом.

Пользователям Google Pixel посоветовали прикладывать смартфоны ко льду, чтобы охладить устройства. На это обратило внимание издание Android Authority.

В начале весны пользователи смартфонов Google Pixel 8 Pro начали жаловаться на проблемы с работой Wi-Fi и Bluetooth. Вероятно, устройства начали терять связь из-за перегрева. Судя по всему, проблемы начали появляться после выхода мартовского апдейта Pixel Feature Drop.

Жалобы владельцев смартфонов собрал посетитель Reddit под ником danillll2017. Чтобы снизить уровень аномального перегрева устройства, автор посоветовал выключить аппарат и приложить к нему пакет со льдом. Он провел эксперимент и заметил, что после такого охлаждения телефон Google начинает нормально работать с беспроводными сетями — до следующего перегрева.

Авторы Android Authority посоветовали не охлаждать устройства таким образом. «Мы не рекомендуем вам это пробовать, так как показатели влагозащиты со временем ухудшаются, и вы также увеличите риск образования конденсата на объективе камеры», — заявили журналисты. Они посоветовали подождать, пока Google выпустит исправляющее обновление.

Читайте нас также:
#android #смартфоны
