Пользователей смартфонов призвали срочно поменять ПИН-код

Дата публикации: 07.04.2026
В Forbes призвали поменять ПИН-код от смартфона из-за подсматривающих людей.

Журналисты журнала Forbes призвали всех пользователей смартфонов поменять ПИН-коды устройств. Материал доступен на сайте издания.

Авторы медиа сослались на исследование корпорации Samsung, согласно которому 56 процентов людей признались в том, что регулярно смотрят на экраны смартфонов других пользователей. Чаще всего дисплеи привлекают внимание наблюдателей в общественном транспорте. Исходя из этого, специалисты Forbes попросили пользователей телефонов обновить свои ПИН-коды сейчас и в будущем делать это регулярно.

По словам автором, можно устанавливать самые актуальные патчи, но все равно оставлять свой смартфон в опасности — из-за любопытных людей, некоторые из которых могут быть мошенниками или злоумышленниками. «Получение доступа к вашему телефону благодаря коду блокировки — один из самых простых способов похитить личные данные, поскольку смартфоны могут раскрыть много информации», — заметили авторы.

Также журналисты отметили, что очень большое количество пользователей ставит на свои устройства простые ПИН-коды — повторяющиеся символы, год рождения и так далее. В материале говорится, что нужно отказаться от четырехзначных кодов блокировки и выбрать 16-значные — их установку поддерживают смартфоны и на Android, и на iOS.

В конце марта Apple начала рассылать уведомления пользователям iPhone, чьи устройства работают под управлением старых версий iOS. Апдейты стали получать владельцы смартфонов, на которые установлена iOS 17.

#мошенничество #android #Samsung #кибербезопасность #смартфоны #Forbes
