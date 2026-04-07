Рождаемость надо сокращать? Ученые заявили о перенаселении Земли

Техно
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рождаемость надо сокращать? Ученые заявили о перенаселении Земли
ФОТО: Unsplash

Ученые: численность населения превысила уровень, который Земля может поддерживать.

Численность человечества уже превысила уровень, который планета способна устойчиво поддерживать при текущем потреблении ресурсов. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие демографические данные и динамику использования ресурсов за последние два столетия. Результаты работы опубликованы в британском Environmental Research Letters (ERL).

В работе использовалась концепция «несущей способности» — показателя, определяющего, сколько людей может существовать без истощения природных ресурсов. По оценкам авторов, при современных условиях оптимальная численность населения составляет около 2,5 миллиарда человек. При этом фактическое население Земли уже превышает 8 миллиардов, что указывает на значительный разрыв между возможностями планеты и текущей нагрузкой.

Ученые отмечают, что быстрый рост населения стал возможен благодаря использованию ископаемого топлива, которое временно увеличило доступность ресурсов и позволило поддерживать более высокий уровень потребления. Однако этот эффект не является устойчивым: зависимость от таких источников энергии одновременно усиливает экологические проблемы, включая изменение климата и деградацию экосистем.

Модели также показывают, что в ближайшие десятилетия рост населения замедлится, но полностью не остановится: пик может составить около 11–12 миллиардов человек во второй половине XXI века. По словам авторов, без серьезных изменений в использовании энергии, воды, земли и продовольствия давление на природные системы будет только усиливаться, что может привести к росту глобальной нестабильности.

Исследование провела междисциплинарная команда из англосаксонского союза Великобритании, США и Австралии. Paul R. Ehrlich — очень известный биолог, автор книги «The Population Bomb» ("Бомба Перенаселения"), один из самых известных ученых по проблеме перенаселения и экологии.

#наука #демография #экология #население #изменение климата
