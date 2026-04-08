Согласно исследованию University of Michigan, нитриловые и латексные перчатки, которые используют ученые при анализе микропластика, могут искажать результаты, завышая его количество. Выяснилось, что такие перчатки способны незаметно загрязнять лабораторное оборудование частицами стеаратов – веществ непластиковой природы. Это влияет на измерения микропластика в воздухе, воде и других образцах. Исследователи рекомендуют в подобных экспериментах использовать специальные перчатки для чистых помещений, так как они выделяют значительно меньше частиц.

Стеараты представляют собой соли, напоминающие по свойствам мыло. Их наносят на одноразовые перчатки, чтобы облегчить их извлечение из форм при производстве. Однако проблема в том, что по химическим характеристикам эти вещества схожи с некоторыми видами микропластика, из-за чего оборудование может ошибочно "распознавать" их как пластиковые частицы. Ученые подчеркивают: их выводы не означают, что проблемы микропластика не существует. Даже если его количество в ряде исследований может быть завышено, он все равно присутствует в окружающей среде в значительных объемах.

Исследователи образно описывают свою задачу так: они "ищут иголку в стоге сена", хотя в идеале этой "иголки" вообще не должно быть. Работа была опубликована в RSC Analytical Methods и поддержана исследовательским грантом университета. Проект начался в рамках междисциплинарного сотрудничества химиков, статистиков и специалистов по климату и аэрокосмической инженерии. Ученые изучали наличие микропластика в атмосфере штата Мичиган. Для отбора проб воздуха использовались специальные устройства с металлической подложкой: проходящий через них воздух оставлял частицы на поверхности, после чего их анализировали с помощью световой спектроскопии.

Изначально команда готовила образцы в нитриловых перчатках, как это обычно рекомендуется. Однако результаты оказались неожиданными – уровень микропластика был в тысячи раз выше ожидаемого. Это заставило ученых провести дополнительные эксперименты. Они протестировали семь видов перчаток, включая нитриловые, латексные и предназначенные для "чистых помещений", а также различные методы идентификации микропластика. Эксперимент имитировал обычный контакт руки в перчатке с лабораторными поверхностями – например, фильтрами или предметными стеклами. Выяснилось, что такие контакты могут приводить к серьезным искажениям: в среднем фиксировалось около 2000 ложных сигналов на каждый квадратный миллиметр. Причина – перенос стеаратов с поверхности перчаток, которые затем принимаются за микропластик. При этом перчатки для чистых помещений показали наилучшие результаты, так как они практически не выделяют подобных частиц – вероятно, из-за отсутствия стеаратного покрытия.

Дополнительные эксперименты показали, что отличить стеараты от настоящего микропластика крайне сложно: даже с помощью сканирующей электронной и световой микроскопии они выглядят практически одинаково, например, как полиэтилен. Это еще больше усложняет точную оценку уровня загрязнения.