Спутниковый снимок был сделан в 2022 году и показывает густой ковер из цветущих водорослей и инвазивных водных растений, распространяющийся по поверхности водохранилища на плотине Хартбееспорт в Южной Африке. Ученые предупреждают, что эта зеленая масса токсична и способна истощать уровень кислорода в воде, пишет Фокус.

Водохранилище расположено на плотине Хартбееспорт, построенной в 1920-х годах примерно в 40 километрах к западу от Претории. Водоем расположен к югу от гор Магалисберг, которые частично видны в верхней части изображения, и питается рекой Крокодил, протекающей через близлежащие вершины. Помимо обеспечения пресной водой близлежащих городов и ферм, он используется для отдыха, в том числе рыбалки и водных видов спорта.

По словам ученых, в большинстве крупных водоемов наблюдается сезонное цветение водорослей, когда фотосинтезирующие водоросли, или цианобактерии, быстро размножаются и распространяются по их поверхности. Катализатором служит изменение погоды или притока питательных веществ.

Однако водохранилище Хартбиспурт находится в постоянном состоянии "гиперэвтрофикации" — простыми словами, здесь наблюдается постоянный избыток питательных веществ, таких как азот и фосфор. В результате, по данным экспертов обсерватории Земли NASA, цветение в этом регионе происходит значительно чаще и интенсивнее, чем считалось ранее. Это частое явление приводит к выбросу токсичных химических веществ в воду и образованию скрытых "мертвых зон", которые могут вызывать массовую гибель рыбы.

Проблема заключается в том, что на поверхности водохранилища цветут не только водоросли. В этих зеленых зарослях также встречаются водные растения, в том числе водяные гиацинты (Pontederia crassipes) и Salvinia minima, оба вида являются инвазивными и разрастаются по поверхности водохранилища большими переплетающимися коврами.

По словам океанографа из Центра космических полетов имени Годдарда в Мэриленде Бриджит Сигерс, эвтрофикация происходит, когда в водоем добавляется слишком много питательных веществ, часто из-за антропогенного воздействия, и может привести к неестественно большим цветениям водорослей. Однако последствия невозможности сдержать рост растительности гораздо серьезнее, чем можно было бы предположить. Например, некоторые виды водорослей в водохранилище Хартбиспурт могут вырабатывать токсины, которые необходимо отфильтровывать из воды, чтобы она стала безопасной для питья.

Еще более серьезная проблема заключается в том, что чрезмерный рост растительности на поверхности поглощает кислород из воды, делая ее токсичной для рыб, которым необходимо извлекать кислород из воды через жабры для дыхания. Эти участки воды с низким содержанием кислорода часто называют "мертвыми зонами", и когда цветение широко распространяется, для рыб остается мало безопасных мест.

Наблюдения показывают, что водохранилище Хартбиспурт испытывает почти непрерывную гиперэвтрофикацию с 1970-х годов, за исключением короткого периода в 1990-х годах, когда была внедрена успешная программа биоремедиации, но затем она была быстро отменена из-за высоких затрат. В результате водоросли постоянно цветут, распространяясь и отмирая по поверхности водохранилища на протяжении десятилетий. Эти события настолько масштабны, что их фактически можно наблюдать даже из космоса.