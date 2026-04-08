Ученые из Северо-Западного университета (штат Иллинойс, США) разработали имплантат под названием HOBIT – гибридную биоэлектронную систему, способную одновременно вырабатывать и доставлять в организм несколько лекарств. В экспериментах на крысах устройство стабильно выделяло сразу три препарата, включая средство из группы GLP-1. При этом встроенная система выработки кислорода позволяла большинству модифицированных клеток оставаться жизнеспособными как минимум месяц.

Авторы считают, что такая технология может стать основой для клеточной терапии: небольшие имплантаты смогут обеспечивать организм нужными дозами лекарств без необходимости регулярного приема. Это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, которым сложно соблюдать сложные схемы лечения. Принцип работы устройства основан на использовании генетически измененных клеток, которые производят нужные вещества прямо внутри организма. Имплантат помещается под кожу и защищает клетки от иммунной системы, позволяя им функционировать длительное время.

Одной из главных проблем подобных технологий было обеспечение клеток кислородом. Чтобы решить ее, ученые разработали систему, которая с помощью электричества расщепляет воду и самостоятельно вырабатывает кислород.

Испытания показали, что в устройствах с такой системой уровень всех трех препаратов оставался стабильным на протяжении месяца. В обычных имплантатах без кислорода концентрация лекарств, особенно с коротким сроком действия, быстро снижалась. К концу эксперимента в HOBIT сохранялось около 65% живых клеток против примерно 20% в контрольных устройствах. Дополнительный эксперимент на макаке подтвердил, что имплантат можно безопасно установить и затем удалить без серьезных побочных эффектов или выраженной иммунной реакции.