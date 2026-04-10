Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ядерный корабль НАСА развернет эскадрилью вертолетов на Марсе 0 137

Техно
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Перспективный корабль будущего.

Перспективный корабль будущего.

Он выведет на орбиту полезную нагрузку Skyfall — спускаемую капсулу.

НАСА приступило к строительству лунной базы, пишет New York Times. Как сообщил глава агентства, среди его целей есть также запуск космического корабля с ядерным двигателем к Марсу.

Космический аппарат Space Reactor-1 Freedom, оснащенный ядерным реактором, должен был помочь быстрее добраться до Марса и доставить на Красную планету груз в виде беспилотных вертолетов, аналогичных вертолету Ingenuity, сопровождавшему марсоход Perseverance в 2021 году.

Запуск SR-1 запланирован на декабрь 2028 года по траектории к Марсу. Он продемонстрирует технологию, которая потенциально может сократить время в пути, но при таком размере не будет значительно быстрее, чем предыдущие зонды. На Марсе он выведет на орбиту полезную нагрузку Skyfall — спускаемую капсулу с тремя вертолетами класса Ingenuity для разведки потенциальных мест посадки для будущих пилотируемых миссий и исследования подповерхностного водяного льда.

Миссия, совместно спонсируемая НАСА и Министерством энергетики США, призвана продемонстрировать ядерные двигательные установки и энергетические технологии для длительного исследования за пределами Луны, включая будущие миссии на Марс и во внешнюю Солнечную систему.

Ожидается, что данные, полученные с помощью SR-1, также будут использованы для разработки лунного реактора-1 (LR-1), системы поверхностного энергоснабжения на основе деления, предназначенной для обеспечения непрерывного энергоснабжения лунной базы в периоды отсутствия солнечного света.

#NASA #США #космос #энергетика #луна #технологии #Марс #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео