НАСА приступило к строительству лунной базы, пишет New York Times. Как сообщил глава агентства, среди его целей есть также запуск космического корабля с ядерным двигателем к Марсу.

Космический аппарат Space Reactor-1 Freedom, оснащенный ядерным реактором, должен был помочь быстрее добраться до Марса и доставить на Красную планету груз в виде беспилотных вертолетов, аналогичных вертолету Ingenuity, сопровождавшему марсоход Perseverance в 2021 году.

Запуск SR-1 запланирован на декабрь 2028 года по траектории к Марсу. Он продемонстрирует технологию, которая потенциально может сократить время в пути, но при таком размере не будет значительно быстрее, чем предыдущие зонды. На Марсе он выведет на орбиту полезную нагрузку Skyfall — спускаемую капсулу с тремя вертолетами класса Ingenuity для разведки потенциальных мест посадки для будущих пилотируемых миссий и исследования подповерхностного водяного льда.

Миссия, совместно спонсируемая НАСА и Министерством энергетики США, призвана продемонстрировать ядерные двигательные установки и энергетические технологии для длительного исследования за пределами Луны, включая будущие миссии на Марс и во внешнюю Солнечную систему.

Ожидается, что данные, полученные с помощью SR-1, также будут использованы для разработки лунного реактора-1 (LR-1), системы поверхностного энергоснабжения на основе деления, предназначенной для обеспечения непрерывного энергоснабжения лунной базы в периоды отсутствия солнечного света.