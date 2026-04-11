Латвийские учёные исследуют, как создать полезный напиток из виноградного жмыха 0 57

Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские учёные исследуют, как создать полезный напиток из виноградного жмыха
ФОТО: pixabay

Учёные Латвийского государственного института химии древесины участвуют в международном проекте, в рамках которого совместно с исследователями из других стран разрабатывают новый напиток из виноградных выжимок (жмых), используя содержащиеся в них полезные для здоровья вещества, сообщает LETA со ссылкой на информацию Министерства образования и науки.

Виноградные выжимки образуются в процессе производства вина. Исследователи отмечают, что в этом побочном продукте по-прежнему содержатся биологически активные вещества, способные влиять на обмен веществ и потенциально способствовать улучшению здоровья. В настоящее время латвийские учёные работают над методами эффективного извлечения, сохранения и использования этих веществ в пищевых продуктах.

Учёные анализируют различные методы обработки и хранения, чтобы снизить потери активных соединений. Одновременно оценивается устойчивость решения и возможности его практического внедрения.

Проект Европейского союза "Horizon Europe" под названием "4Sir2" охватывает весь цикл разработки — от сырья до готового продукта, и в нём сотрудничают как исследователи, так и предприятия пищевой промышленности. Планируется, что проект продлится до 2030 года, а первые результаты и прототипы продуктов могут быть доступны уже в ближайшие годы.

#наука #Латвия #вино #исследования #пищевая промышленность #здоровье
Редакция BB.LV
