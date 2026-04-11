Компания Tesla начала внедрение в Европе более продвинутой версии своей системы помощи водителю. Первой страной стали Нидерланды. "Обученная на миллиардах километров реальных дорожных данных, система способна под вашим контролем доставить вас почти куда угодно - от жилых улиц до городских дорог и автомагистралей", - говорилось в посте Tesla Europe в сети Х в пятницу, 10 апреля, пишет DW.

Запуск и планы расширения

Речь идет о системе Full Self-Driving (FSD) в версии "с контролем водителя". Перед получением разрешения на использование Tesla тестировала программное обеспечение по всей Европе. Теперь компания рассчитывает добиться одобрения регуляторов и в других странах. Несмотря на название, технология пока не является полноценным автопилотом: водитель обязан держать ситуацию под контролем и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

Tesla с системом FSD с контролем водителя умеет, среди прочего, самостоятельно менять полосы движения, следовать маршруту навигации, объезжать препятствия, поворачивать, подъезжать к водителю на парковке и парковаться автоматически. На сайте Tesla сказано, что автомобили такой модели до сих пор были доступны в США, Канаде, Китае, Мексике, Пуэрто‑Рико, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландах и Южной Корее.

Обещания Маска и реальность

Глава Tesla Илон Маск уже много лет говорит о полностью автономных автомобилях в недалеком будущем. Однако текущая версия системы - это лишь продвинутый ассистент вождения. Более автономная версия пока доступна в Соединенных Штатах только в формате бета-тестирования. Американские пользователи используют FSD уже несколько лет, и особенно на раннем этапе сообщали о многочисленных сбоях. По словам Маска, технология значительно улучшилась, но регуляторы по-прежнему относятся к ней с осторожностью.

В марте Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование, связанное с системой автопилота Tesla. Анализ аварий показал, что технология может хуже работать при плохой видимости. Отдельные эксперты и конкуренты также критикуют подход Tesla, основанный исключительно на камерах. По их мнению, этого недостаточно для безопасного автономного вождения, особенно в сложных погодных условиях.

Ситуация с Tesla в Германии

Тем временем в Германии продажи Tesla снова растут, сообщает Der Spiegel. В первом квартале компания продала более 12 800 электромобилей, заняв третье место на рынке после Volkswagen и Skoda.

Ранее спрос снижался - эксперты связывали это с обновлением модельного ряда и падением популярности самого Маска, в том числе из-за его политических заявлений и сближения с президентом США Дональдом Трампом.