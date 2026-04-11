В пятницу вечером в небе Латвии вспыхнул яркий метеор, сообщает ведущий прогноза погоды передачи «900 секунд» Мартин Бергштейнс.
Событие было зафиксировано в 21:43 пишет tv3.lv. На видео видно, как в небе вспыхивает яркий метеор, или, как его называют в народе, «падающая звезда». "Вечер, богатый космическими событиями", — написал Бергштейнс.
Стоит отметить, что яркое явление наблюдали также в Литве, сообщает портал «tv3.lt». «Падающую звезду» видели в нескольких городах — Вильнюсе, Каунасе, Пасвалисе и других местах.
☄️ ...vēl pirms vakara galvenā notikuma ("Artemis II" sagaidīšanas mājās), burtiski tikko - pl. 21.43 debesīs uzliesmoja spožs meteors, jeb tautā sauktā "krītošā zvaigzne". Kosmiskiem notikumiem bagāts vakars.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) April 10, 2026
Jelgava | 10.04.2026. pl. 21.43
