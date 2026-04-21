Вещества в организмах жителей Латвии, не отличаются от тех, что находятся внутри дугих европейцев 0 313

Дата публикации: 21.04.2026
LETA
Химические вещества, обнаруженные в организмах жителей Латвии, в основном отражают повседневный образ жизни и не отличаются от тех, которые наблюдаются в других странах Европы, свидетельствует биомониторинговое исследование человека, проведенное Рижским университетом имени Страдиньша (РУС).

В исследовании не выявлено острой угрозы здоровью, однако по нескольким группам веществ требуется дальнейшее наблюдение.

В рамках пилотного проекта было проверено более 300 химических веществ, из которых 30 определены как приоритетные для дальнейшего анализа. В том числе это пестициды, стойкие PFAS-вещества, тяжелые металлы, полициклические ароматические углеводороды, а также вещества, содержащиеся в пластике (например, фталаты и бисфенолы) и другие соединения.

Данные исследования показывают, что акриламид был обнаружен у всех участников и его присутствие в основном связано с курением и употреблением пережаренной пищи. В организмах людей также широко встречаются фталаты, а в отдельных случаях выявлены более высокие концентрации PFAS и тяжелых металлов, включая ртуть и свинец, что требует дальнейшего контроля.

Исследователи отмечают, что попадание химических веществ в организм можно снизить, обращая внимание на повседневные привычки: например, тщательно мыть фрукты и овощи, избегать разогрева пищи в пластиковых контейнерах и сократить потребление подгоревшей пищи.

Полученные данные станут основой для дальнейшего развития системы биомониторинга в Латвии, чтобы в долгосрочной перспективе более точно оценивать влияние окружающей среды на здоровье населения, отмечают в университете. Биомониторинг позволяет определить, каким химическим веществам люди реально подвергаются в повседневной жизни, и помогает выявлять основные источники загрязнения и разрабатывать меры по снижению рисков.

Исследование реализовано в рамках государственной программы "Создание латвийской программы биомониторинга человека - HBM4LV" с целью создания устойчивой и научно обоснованной системы в Латвии. Реализация проекта проходила с 2023 по 2025 год на средства государственного бюджета.

В исследовании приняли участие 404 жителя в возрасте от 18 до 75 лет, предоставившие биологические образцы для анализа. Для части участников уже определены концентрации 30 приоритетных веществ в крови и моче, что дает предварительное представление о наличии химических веществ в организмах жителей Латвии.

Остальные результаты примерно 300 участников ожидаются к концу 2027 года, а оставшиеся образцы хранятся в биобанке для возможных будущих исследований при наличии финансирования.

Исследование проводил институт РУС по охране труда и гигиене окружающей среды по поручению Министерства здравоохранения.

