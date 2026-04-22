Представьте, что привычные 24 часа в сутках — это лишь мимолетный этап в грандиозной истории нашей планеты. Ученые подтверждают: Земля замедляется, и однажды день действительно станет длиннее, но эти изменения происходят настолько неспешно, что их невозможно заметить в повседневной жизни.

Если вы когда-либо слышали, что Земля "скоро" перейдет на 25-часовые сутки, то ключевое слово "скоро" здесь явно требует переосмысления. Ученые подтверждают: вращение нашей планеты действительно замедляется, но эти изменения настолько ничтожны, что остаются совершенно незаметными в повседневной жизни. Сама идея реальна и сводится к простому "перетягиванию каната" между Землей и Луной, где силы океанских приливов действуют как крошечный тормоз, постепенно удлиняя земные сутки, как сообщает Econews.

Продолжительность суток: иллюзия постоянства

Мы привыкли к 24-часовым суткам, ведь именно по ним мы планируем свою жизнь: от школьных расписаний до рабочих смен и будильников. Однако, если измерять вращение Земли относительно далеких звезд, а не Солнца, мы получим немного иное значение – так называемые звездные сутки, как подробно объясняет проект NASA Space Place. Эта разница не является ошибкой, а лишь демонстрирует два различных подхода к измерению движения планеты.

Земля не только вращается вокруг своей оси, но и одновременно движется по орбите вокруг Солнца. Из-за этого ей приходится совершить чуть больший оборот, чтобы Солнце вновь оказалось в той же точке на небе. Важно отметить, что даже привычные 24-часовые "солнечные сутки" не являются абсолютно постоянными: они колеблются на ничтожные величины и имеют тенденцию к удлинению на очень больших временных отрезках.

Как Луна тормозит Землю

Гравитация Луны заставляет океаны Земли выпирать, формируя приливы и отливы по мере вращения планеты. Однако эти приливные выступы не выравниваются идеально с Луной, поскольку океаны и морское дно создают трение. Это трение постепенно отнимает у Земли часть вращательной энергии, как подробно описано в пояснительных материалах NASA, посвященных затмениям и вращению Земли.

Таким образом, вращение Земли замедляется, а Луна медленно отдаляется от нас, поскольку в этой системе происходит постоянный обмен энергией. Чтобы лучше понять этот, казалось бы, абстрактный процесс, представьте, что вы толкаете вращающееся офисное кресло. Если при этом вы слегка задеваете ногой пол, кресло продолжит вращаться, но постепенно будет терять скорость.

Неуловимое замедление: методы ученых

Мы не способны ощутить, как Земля теряет крошечные доли секунды на протяжении всей нашей жизни. Так как же исследователи узнают о происходящих изменениях? Они тщательно сравнивают показания сверхточных атомных часов с астрономическими наблюдениями и обширными историческими записями, включая данные о древних затмениях.

Современные методы измерения времени позволяют отслеживать небольшие расхождения между показаниями часов и вращением Земли. Именно поэтому такие организации, как Международная служба вращения Земли и систем отсчета, регулярно публикуют официальные бюллетени, касающиеся ориентации и времени нашей планеты. Национальный институт стандартов и технологий (NIST) и Военно-морская обсерватория США подробно объясняют, как используются дополнительные секунды координации (високосные секунды) для синхронизации мирового времени с вращением Земли, демонстрируя пристальное внимание хронометристов к этому процессу.

25-часовые сутки: когда ждать?

Именно в этом вопросе заголовки часто вводят в заблуждение, создавая ложное ощущение близости. Не существует конкретной календарной даты, которую можно было бы обвести кружком и ждать. Самые известные оценки указывают на временную шкалу порядка 200 миллионов лет, при условии, что система Земля-Луна будет развиваться по текущему сценарию.

Одно из ключевых исследований, лежащих в основе этой дискуссии, принадлежит команде из Университета Торонто, что было отмечено в официальном обзоре факультета искусств и наук этого университета. Астрофизик Норман Мюррей, один из участников этой работы, изучает изменение продолжительности земного дня на протяжении глубокой древности.

Итак, да, 25-часовые сутки действительно "в графике" эволюции нашей планеты. Однако это настолько отдаленное будущее, что никак не повлияет ни на людей, ни на цивилизацию, ни даже на привычную форму наших календарей в каком-либо практическом смысле.

Что еще влияет на длину дня?

Хотя приливы и являются долгим, медленным ритмом, они не единственный фактор, влияющий на продолжительность суток. Вращение Земли может незначительно меняться, когда по планете перемещаются массы, например, при таянии льда или масштабном перераспределении водных ресурсов. Связь между климатически обусловленными изменениями массы и вращением Земли была подчеркнута в обзоре NASA, посвященном влиянию льда и грунтовых вод.

Эти эффекты проявляются в крошечных масштабах, но они ясно показывают, что продолжительность дня формируется множеством процессов. Даже крупные инженерные проекты теоретически могут оказать измеримое влияние, поэтому некоторые читатели связывают эту тему с такими материалами, как отчет ECOticias о проекте, влияющем на вращение Земли. Это служит напоминанием: при всей точности измерений Земля не является абсолютно жестким волчком.