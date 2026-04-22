Криптовалютный флагман пережил шок он войны США и Ирана лучше, чем многие другие активы.

В среду биткоин подскочил вместе с акциями, достигнув 11-недельного максимума после того, как президент Дональд Трамп заявил о продлении прекращения огня с Ираном, что укрепило доверие рынка.

Первоначальная криптовалюта подорожала на 3,6%, ненадолго превысив отметку в 78 400 долларов, достигнув самого высокого уровня с 3 февраля, и другие криптоактивы также выросли в цене.

Биткоин пережил войну с Ираном лучше, чем многие другие активы, включая традиционное убежище в виде золота: с 27 февраля биткоин вырос более чем на 15%, в то время как золото упало примерно на 10%.

В среду биткоин подскочил вместе с акциями, достигнув 11-недельного максимума после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что готов продлить прекращение огня с Ираном.

Первоначальная криптовалюта выросла на 3,6%, ненадолго превысив отметку в 78 400 долларов, достигнув самого высокого уровня с 3 февраля. В 6:40 утра по лондонскому времени она торговалась около 78 000 долларов. Другие криптовалюты также выросли, при этом Ether подорожал на 3,8%.

«Краткосрочное направление движения BTC по-прежнему в значительной степени зависит от развития макроэкономической и геополитической обстановки», — сказал Пол Ховард, старший директор маркетмейкера Wincent. «В отсутствие четкого внешнего катализатора трейдеры, ориентированные на позиции в условиях низкой волатильности, скорее всего, будут рассматривать область 72 000 долларов как ключевую зону поддержки, а рост будет ограничен потенциальным сопротивлением и потолком фиксации прибыли около 79 000 долларов».

Контракты на индекс S&P 500 также выросли более чем на 0,5%, в то время как цена на нефть марки Brent упала на 1,8% и опустилась ниже 97 долларов за баррель.

Биткоин пережил войну с Ираном лучше, чем многие другие активы, включая традиционное убежище в виде золота. Цена на золото упала примерно на 10% с 27 февраля, в то время как биткоин за тот же период вырос более чем на 15%.

«В последние несколько недель криптовалюты демонстрировали бычий настрой, часто игнорируя плохие новости и поднимаясь на позитивных», — сказала Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets. «Уровень в 75 000 долларов должен удержаться в качестве надежной поддержки, а уверенный прорыв выше 80 000 долларов откроет значительный потенциал дальнейшего роста».

С момента начала войны в конце февраля биткоин в основном торговался в диапазоне от 65 000 до 75 000 долларов. Эта устойчивая динамика стала передышкой после нескольких месяцев падения, в результате которого токен потерял примерно 40% своей стоимости с максимума в 126 000 долларов в октябре, когда резкая распродажа привела к обвалу криптовалютных рынков.

В последние недели возобновился приток средств в американские биржевые фонды, торгующиеся на спотовом рынке биткоина. На этой неделе в 13 фондов поступило более 250 миллионов долларов чистых средств, после того как на прошлой неделе инвесторы вложили в них 996,4 миллиона долларов.

По материалам Bloomberg.