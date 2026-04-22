Ferrari готовится к грандиозному дебюту своего первого полностью электрического автомобиля — кроссовера Luce. Эта модель уже успела стать одной из самых горячих тем в мире автоновостей, обещая перевернуть представление о роскошных SUV.

Рекордная стоимость и мощь

По предварительным данным, стоимость Luce составит около 647 000 долларов, что автоматически делает его самым дорогим кроссовером на планете. Под капотом этого электрического зверя будет скрываться силовая установка мощностью свыше 1000 лошадиных сил, предлагая бескомпромиссную динамику.

Новинка значительно превосходит по цене даже нынешний флагман бренда, Purosangue, оснащенный атмосферным V12 и оцененный примерно в 430 000 долларов. Разница в стоимости превышает 200 000 долларов, что подчеркивает уникальное позиционирование Luce.

Эксклюзивность и дизайн

Ferrari рассматривает Luce как имиджевую модель, или «halo-car», призванную продемонстрировать передовые технологические возможности марки. Источники сообщают, что автомобиль получит эксклюзивный интерьер, разработанный при участии бывшего дизайнера Apple Джони Айва.

Новый сегмент роскоши

Хотя цена может колебаться в пределах 10%, даже минимальный порог останется выше 580 000 долларов. На фоне конкурентов, таких как Lamborghini Urus SE за 250 000 долларов или Aston Martin DBX до 400 000, разрыв выглядит поистине радикальным.

Таким образом, Ferrari фактически создает совершенно новый сегмент рынка, где эксклюзивность и цена играют более важную роль, чем просто технические характеристики. Это отражает современные тенденции в автопроме, где электрификация становится мощным инструментом для позиционирования бренда.