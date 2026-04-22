Учёные использовали сигналы от далёких блазаров и гравитационное влияние сверхскопления Ланиакея, чтобы подтвердить слабый принцип эквивалентности с точностью, превосходящей все предыдущие измерения.

Космическая проверка принципа Эйнштейна

Международная команда физиков-теоретиков и космологов из Китая и Польши провела уникальную проверку слабого принципа эквивалентности (WEP) Эйнштейна. Для этого они анализировали высокоэнергетические нейтрино, приходящие от блазаров TXS 0506+056 и PKS 0735+178. Это новаторское исследование позволило достичь рекордной точности измерений, подтвердив актуальность WEP в масштабах всей Вселенной.

Основы слабого принципа эквивалентности

Принцип эквивалентности является краеугольным камнем общей теории относительности. Он гласит, что траектория движения любой частицы в гравитационном поле не зависит от её внутренней природы. Проверка этого фундаментального положения осуществлялась с помощью эффекта Шапиро, который описывает релятивистское замедление времени распространения сигнала в гравитационном поле.

Методология и роль Ланиакеи

Впервые в расчётах был учтён гравитационный потенциал сверхскопления Ланиакея. Эта гигантская структура, включающая нашу Галактику, стала ключевым элементом для повышения точности. Методология исследования базировалась на анализе задержек сигналов от блазаров, используя общедоступные данные обсерватории IceCube. Активные ядра галактик, известные как блазары, одновременно генерируют нейтрино и фотоны. Это делает их идеальными космическими лабораториями для проверки WEP. Задержки сигналов составили 175, 15 и 7 дней для TXS 0506+056, а для PKS 0735+178 — 4 дня.

Рекордная точность измерений

Учёт гравитационного влияния Ланиакеи значительно улучшил точность измерений. Результаты оказались на 1–3 порядка точнее, чем в предыдущих исследованиях. Полученная точность достигает порядка 10^-7, что в 6 порядков превосходит ограничения, установленные по данным сверхновой SN1987A. Это убедительно доказывает, что фотоны и нейтрино движутся по абсолютно одинаковым траекториям в гравитационном поле. Научная новизна работы заключается в использовании Ланиакеи как своеобразной «гравитационной линзы времени». Такой подход существенно увеличил чувствительность теста, позволив уточнить ограничения даже для ранее изученных объектов, например, PKS B1424-418, улучшив предел с 10^-4 до 10^-6.

Научная ценность и перспективы

Авторы исследования подчёркивают необходимость осторожной интерпретации результатов. Это связано с систематическими неопределённостями, возникающими из-за внутренних задержек излучения в самих источниках. Тем не менее, работа подтверждает валидность WEP для релятивистских частиц с беспрецедентной точностью. В будущем, с вводом в эксплуатацию детекторов нового поколения, таких как KM3NeT и CTAO, статистическая выборка событий значительно возрастёт. Это откроет возможности для проверки ещё более тонких эффектов и изучения физики за пределами Стандартной модели. Таким образом, статус общей теории относительности как верной метрической теории гравитации будет только укрепляться.