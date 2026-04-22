На престижной Миланской неделе дизайна 2026 года состоялась яркая премьера: публике представили особую модификацию электрического микрокара — Microlino My Style Bags. Этот уникальный проект родился благодаря плодотворному сотрудничеству с известным брендом My Style Bags, и его главная цель — подчеркнуть индивидуальность и безупречный городской стиль.

В основе новинки лежит проверенная модель Microlino 90, которая сохранила свои компактные габариты, идеально подходящие для динамичной городской среды. Ключевые трансформации затронули внешний вид: теперь автомобиль может похвастаться эксклюзивными элементами, такими как инициалы владельца, нанесённые как на кузов, так и на сопутствующие аксессуары. Дополнительный шарм придает фирменная цветовая палитра London Green.

Создатели проекта уделили внимание не только эстетике, но и совершенно новому подходу к взаимодействию с потенциальными покупателями. Теперь записаться на тест-драйв можно не только привычными способами, но и непосредственно в элегантных бутиках партнёрского бренда. Такой инновационный подход значительно расширяет горизонты клиентского опыта и делает процесс выбора автомобиля ещё более увлекательным.