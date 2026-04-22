Автоконцерн Ford инициировал масштабный отзыв 4 351 коммерческого шасси моделей F-53 и F-59, выпущенных в 2025–2026 годах для американского рынка. Причиной стал весьма серьёзный производственный недочёт: на ряде машин были обнаружены отсутствующие шпиндельные гайки и шплинты передней оси. Этот дефект затронул транспортные средства, произведённые в период с 27 июня по 18 декабря 2025 года.

Недочёт всплыл наружу после поступления гарантийных обращений, когда владельцы обнаружили отсутствие важных крепёжных элементов ступицы. В ходе тщательного расследования выяснилось, что корень проблемы кроется в сбое автоматизированного оборудования, ответственного за установку шпиндельных гаек. После обнаружения этой критической неполадки на производстве временно вернулись к ручному методу сборки.

Отсутствие шпиндельной гайки и шплинта напрямую подрывает надёжность крепления колеса, создавая потенциально опасную ситуацию. В самом неблагоприятном сценарии это может обернуться крайне серьёзными последствиями во время движения, вплоть до полной потери контроля над транспортным средством. Такая ситуация особенно критична для моделей F-53 и F-59, поскольку они служат основой для автодомов и коммерческого транспорта, работающего с повышенными нагрузками.

Дилерские центры Ford получили указание провести обязательную проверку передних ступиц на всех затронутых автомобилях. При выявлении отсутствующих элементов они будут установлены совершенно бесплатно для владельцев. Уведомления начнут поступать адресатам до конца сентября 2026 года, однако проверить свой автомобиль по VIN-номеру можно уже сейчас через официальные сервисы.

Этот инцидент с моделями F-53 и F-59 наглядно демонстрирует, как даже незначительная производственная ошибка способна повлечь за собой крайне серьёзные риски. Для коммерческого транспорта подобные дефекты приобретают особую критичность, подчёркивая, что строгий контроль качества остаётся абсолютно ключевым аспектом в современной автомобильной индустрии.