Сенсация на Марсе: Curiosity обнаружил молекулы, связанные с зарождением жизни 0 186

Техно
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сенсация на Марсе: Curiosity обнаружил молекулы, связанные с зарождением жизни

Марсоход Curiosity совершил прорыв, выявив более двадцати органических соединений, что значительно усиливает гипотезу о возможном существовании древней жизни на Красной планете.

Более тринадцати лет марсоход NASA Curiosity неустанно исследует марсианский кратер Гейл. Он поднимается по склонам горы Шарп, где, согласно орбитальным данным, когда-то мог плескаться древний марсианский океан, а значит, и зародиться жизнь. Недавнее исследование, опубликованное в престижном журнале Nature Communications, представило убедительные доказательства этой интригующей гипотезы. Учёные обнаружили в глинистых песчаниках Красной планеты свыше двадцати органических молекул.

Это поразительное открытие стало результатом уникального химического эксперимента, впервые проведённого за пределами Земли. Команда применила особое вещество — TMAH, или гидроксид тетраметиламмония. Этот реагент способен расщеплять крупные и сложные органические соединения, скрытые в породах, которые стандартные методы Curiosity могли бы пропустить. Эксперимент требовал исключительной осторожности, ведь у марсохода было всего две порции реагента.

Идеальным местом для проведения теста был выбран район Глен Торридон в кратере Гейл. Эта область богата глиной, известной своими превосходными свойствами по сохранению органических веществ. Анализ увенчался полным успехом, принеся удивительные результаты.

Среди обнаруженных соединений особого внимания заслуживает бензотиофен — сложная молекула с двойным кольцом, содержащая серу. Учёные предполагают, что она могла прибыть в нашу Солнечную систему прямиком из межзвёздной среды, и это первое подтверждение её существования на Марсе.

Помимо этого, Curiosity выявил азотсодержащую молекулу, напоминающую индол. Индол считается одним из важнейших химических предшественников, участвующих в формировании ДНК-подобных соединений. «У нас нет ДНК, у нас нет нуклеобаз, но мы впервые видим подобный азотный гетероцикл на Марсе, и очень интересно наблюдать за [предшественниками] — строительными блоками жизни в том виде, в каком мы ее знаем», — подчеркнула Эми Уильямс. Она является ведущим автором исследования, а также астробиологом, геобиологом и доцентом Университета Флориды.

Исследователи акцентируют внимание на том, что само по себе обнаружение органических веществ не является окончательным доказательством существования жизни на Марсе. Для этого необходимы дальнейшие, более убедительные подтверждения. Тем не менее, данные, полученные Curiosity, значительно повышают интерес к Марсу с позиций его древней химии и потенциальной обитаемости. В перспективе этот же аналитический метод может быть успешно применён в других космических миссиях, таких как марсоход Rosalind Franklin и миссия NASA Dragonfly, направляющаяся к Титану.

