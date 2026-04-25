Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые обнаружили 11-й минерал на Луне: он может изменить наши LED-технологии

Дата публикации: 25.04.2026
Focus
ФОТО: NASA
ФОТО: NASA

Китайские ученые обнаружили в метеорите, прибывшем с Луны, новый лунный минерал. Он получил название “церий-магний-чанъэзит” и может изменить светодиодные технологии на Земле.

Ученые из Китайской академии геологических наук обнаружили и идентифицировали новый 11-й по счету лунный минерал. Он получил название "церий-магний-чанъэзит". Чанъэ – это китайская богиня Луны. Новый лунный минерал обладает характерным флуоресцентным эффектом, а размер частиц варьируется от трех до 25 микрометров. Это меньше диаметра человеческого волоса. Этот стекловидный минерал может изменить светодиодные технологии на Земле, пишет Фокус.

Церий-магний-чанъэзит был обнаружен в составе первого найденного в Китае лунного метеорита. Сферический метеорит весит всего 44 грамма.

Ученые описали новый лунный минерал, как бесцветный, прозрачный и структурно хрупкий материал. Хотя размер его частиц очень маленький, его физические свойства могут иметь большое значение для наших технологий.

Отличительной особенностью нового лунного минерала является его выраженная флуоресценция. Ученые считают, что это свойство может сделать его особенно ценным при разработке более эффективных светодиодов (LED). Флуоресцентные материалы играют центральную роль в работе светодиодов, влияя на яркость, цветопередачу и энергоэффективность.

Новое химическое соединение может позволить создавать LED-технологии, которые будут одновременно более мощными и менее энергозатратными, чем существующие.

Ученые говорят, что этот минерал был создан на луне в условиях, которых, вероятно, никогда не был она Земле. Но если такой минерал будет обнаружен на нашей планете, то это может изменить представление о ее геологической истории.

Конечно сейчас добывать минералы на Луне пока никто не может. И это связано с высокими расходами, а также необходимостью создания уникальных технологий добычи.

Но китайские ученые попытаются воспроизвести свойства лунного минерала в лабораторных условиях. Если это получится, то тогда можно будет говорить о его применении в создании будущих LED-технологий.

Читайте нас также:
#луна #технологии #исследования #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео