На Пекинском автосалоне журналисты Tarantas News запечатлели новый BMW i3 с удлиненной колесной базой. Этот электрический седан на платформе Neue Klasse получил 800-вольтовую архитектуру, быструю зарядку до 400 кВт и впечатляющий запас хода более 1000 км по циклу CLTC.

На Пекинском автосалоне журналисты Tarantas News стали свидетелями одной из ключевых премьер BMW для китайского рынка – нового BMW i3 с удлиненной колесной базой. Это уже не просто компактный электрокар, а полноценный среднеразмерный электрический седан нового поколения Neue Klasse.

Автомобиль может похвастаться колесной базой более 3 метров, 800-вольтовой архитектурой, зарядкой до 400 кВт и заявленным запасом хода свыше 1000 км по циклу CLTC. BMW позиционирует новый i3 как модель, разработанную специально для удовлетворения запросов китайских потребителей.

Элегантный дизайн и скрытые технологии

На представленных фото отчетливо виден более чистый и технологичный облик автомобиля. Он получил низкий силуэт седана, почти полностью закрытую переднюю часть и светящуюся интерпретацию фирменных «ноздрей».

Новая графика оптики выполнена в стиле «цифрового ангельского крыла», а радары и камеры искусно спрятаны в передней световой зоне. Такое решение позволяет электронике не нарушать гармоничный внешний дизайн.

Простор и комфорт для пассажиров

Важной особенностью этой версии является удлиненная колесная база, которая, как подчеркивает BMW, превышает 3 метра. Это означает, что автомобиль будет заметно просторнее сзади по сравнению с классическими среднеразмерными седанами предыдущих поколений.

Для китайского рынка это критически важно, ведь покупатели здесь часто рассматривают электромобиль не только как транспорт для водителя, но и как комфортное средство передвижения для пассажиров второго ряда.

Новая философия электромобиля

Главное отличие нового BMW i3 от его старой одноименной модели заключается в самой философии. Если прежний i3 был экспериментальным городским хэтчбеком с необычным кузовом, то новая версия стала полноценным электрическим седаном на архитектуре Neue Klasse.

В основе лежит шестое поколение технологии BMW eDrive, новая крупная цилиндрическая батарея и глобальная 800-вольтовая электрическая платформа. Это обеспечивает выдающиеся характеристики и эффективность.

Впечатляющие характеристики и быстрая зарядка

По заявлению BMW, запас хода версии i3 с длинной базой превышает 1000 км по циклу CLTC. Максимальная мощность зарядки достигает 400 кВт, что позволяет восполнить примерно 400 км пробега всего за 10 минут по тому же китайскому циклу.

Отдельный акцент сделан на системе рекуперации энергии. В большинстве повседневных сценариев машина будет замедляться за счет восстановления энергии, снижая нагрузку на механические тормоза и значительно повышая общую эффективность.

Цифровая кабина и интеллектуальные помощники

Интерьер нового BMW i3 стал воплощением новой цифровой стратегии марки. Автомобиль оснащен BMW Panoramic iDrive с панорамным дисплеем в зоне прямой видимости, центральным экраном и инновационным 3D-проекционным интерфейсом.

Основная идея заключается в том, чтобы водитель меньше отвлекался от дороги, а все ключевые данные находились в его естественном поле зрения. Для китайского рынка система была глубоко локализована.

В нее интегрированы карты BMW AutoNavi, цифровой ключ и связка с Huawei HarmonyOS. Интеллектуальный персональный помощник BMW использует возможности Alibaba и DeepSeek, предлагая передовые функции.

Также заявлена система помощи водителю уровня L2, разработанная с участием Momenta и адаптированная под китайские дороги. Она обеспечивает единую логику «от точки до точки» для города, трассы и парковки.

Будущее на китайском рынке

Новый BMW i3 LWB обещает стать одной из самых значимых электрических новинок BMW для Китая. Модель планируется к выходу на рынок во второй половине 2026 года.

Она займет нишу среднеразмерного премиального электроседана, где ее ближайшими конкурентами станут Tesla Model 3, Xiaomi SU7, Zeekr 007, Nio ET5 и Luxeed S7. Эти модели уже приучили китайских покупателей к большому запасу хода, быстрым экранам и развитым ассистентам.