Этот уникальный самолет, способный находиться в воздухе до 18 часов и нести 34 тонны научного оборудования, станет ключевым инструментом NASA для изучения атмосферных явлений, ураганов и полярных вихрей.

Обычные Boeing 777 годами служат для перевозки пассажиров между крупнейшими аэропортами мира. Однако один из этих гигантов удостоился совершенно особой судьбы: после года интенсивных переделок в Техасе он вернулся в NASA, приземлившись в исследовательском центре Лэнгли в Вирджинии. Этот бывший коммерческий лайнер теперь готовится стать самой масштабной воздушной лабораторией агентства, предназначенной для глубокого изучения нашей планеты.

Новая эра исследований Земли

Приобретение Boeing 777 в 2022 году было стратегическим шагом NASA, призванным заменить легендарный DC-8. Последний на протяжении четырех десятилетий был главным самолетом для атмосферных и геофизических исследований, изучая полярные льды, вулканический пепел и другие труднодоступные явления. Агентству требовалась более мощная платформа, способная вместить больше приборов, ученых и топлива для длительных миссий над океанами, Арктикой и самыми отдаленными уголками Земли.

От пассажирского лайнера к научной платформе

С января 2025 года инженеры L3Harris Technologies активно переоборудовали пассажирский лайнер под сложнейшие научные задачи. Они значительно усилили корпус, проложили совершенно новую проводку и подготовили специальные места для исследовательского оборудования. Также были установлены уникальные аппаратные узлы, которые отсутствуют у стандартных авиалайнеров. Часть иллюминаторов расширили до панорамных окон, а в нижней части фюзеляжа появились особые проемы, позволяющие приборам беспрепятственно "смотреть" вниз.

В салоне самолета были тщательно оборудованы рабочие места для исследователей, а также подключены мощные системы питания и передачи данных для всей научной аппаратуры. Среди ключевых приборов предусмотрены современные лидары и инфракрасные спектрометры. Лидар будет измерять расстояния и параметры атмосферы с помощью лазерных импульсов, а инфракрасный спектрометр поможет точно определять состав и свойства объектов по их тепловому излучению и поглощению.

Впечатляющие возможности новой лаборатории

Новый Boeing 777 демонстрирует впечатляющее превосходство над своим предшественником DC-8 по всем ключевым параметрам: дальности, продолжительности полета и грузоподъемности. Самолет способен находиться в воздухе до 18 часов без перерыва, подниматься на высоту до 43 тысяч футов (примерно 13,1 километра) и брать на борт до 75 тысяч фунтов оборудования, что составляет около 34 тонн. Его дальность полета достигает 9000 морских миль, или примерно 16,7 тысячи километров. Один такой вылет позволит проводить исследования над Арктикой, Северной Атлантикой, Гренландией и другими крайне удаленными регионами.

NASA планирует размещать на борту до 100 исследователей, инженеров и специалистов по приборам, превращая лайнер в настоящий летающий научный центр. Здесь несколько команд смогут одновременно собирать ценные данные, внимательно следить за работой оборудования и оперативно корректировать ход исследований прямо во время полета. Такая вместимость особенно важна для крупных международных миссий, позволяя объединять больше партнеров, учебных проектов и измерительных систем в одной экспедиции.

Первая миссия: NURTURE

Первое масштабное задание для новой лаборатории уже определено. В январе 2027 года Boeing 777 отправится в миссию NURTURE, полное название которой — North American Upstream Feature-Resolving and Tropopause Uncertainty Reconnaissance Experiment. Самолет будет детально изучать суровые зимние погодные явления над Северной Америкой, Европой, Арктикой, Гренландией и Северной Атлантикой. Ученым крайне необходимы подробные атмосферные данные, чтобы точнее понимать процессы, предшествующие мощным похолоданиям, ледяным дождям и снежным бурям.

Особое внимание в рамках миссии будет уделено тропопаузным полярным вихрям. Тропопауза, проходящая на границе тропосферы и стратосферы, является зоной, где эти вихри могут существенно влиять на развитие экстремальной зимней погоды. С земли такие процессы практически невозможно заметить, но в атмосфере они являются частью сложной цепочки событий. Именно эти события приводят к резким похолоданиям, обледенению дорог, сбоям в работе транспорта и колоссальной нагрузке на энергосистемы городов. Прямые измерения с борта самолета должны значительно улучшить прогнозы и позволить заранее оценивать риски подобных погодных катаклизмов.