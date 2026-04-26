Чернобыльский гриб: удивительная жизнь в эпицентре катастрофы и его невероятные способности

Дата публикации: 26.04.2026
Спустя четыре десятилетия после ужасной катастрофы на Чернобыльской АЭС, в зоне, куда доступ человеку без специальной защиты строго запрещен, жизнь не просто уцелела, но и невероятно приспособилась к экстремальным условиям. Самым удивительным открытием стал гриб Cladosporium sphaerospermum — тёмный, почти чёрный организм, обнаруженный прямо в сердце разрушенного реактора.

Впервые этот уникальный гриб был обнаружен учёными из Национальной академии наук Украины в конце 1990-х годов. Биологи под руководством Нелли Ждановой, исследуя стены саркофага, выявили целое сообщество из 37 видов грибов, многие из которых отличались насыщенной тёмной окраской из-за меланина. Среди них Cladosporium sphaerospermum выделялся особой устойчивостью и высоким содержанием радиоактивных изотопов.

Позднее радиофармаколог Екатерина Дадачёва и иммунолог Артуро Касадевалл, специалисты из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США, установили поразительный факт: гриб не только не страдает от ионизирующего излучения, но и демонстрирует более активный рост под его воздействием. Их эксперименты показали, что меланин в клетках гриба меняет свои свойства под влиянием радиации. Учёные выдвинули гипотезу, что этот гриб способен «захватывать» энергию излучения, подобно тому как хлорофилл растений преобразует солнечный свет в процессе фотосинтеза, назвав этот предполагаемый процесс «радиосинтезом».

Необычные свойства гриба получили дополнительное подтверждение в ходе экспериментов 2022 года, когда образцы Cladosporium sphaerospermum были размещены на внешней обшивке Международной космической станции. Датчики чётко показали, что слой гриба значительно снижает уровень проникающей радиации по сравнению с контрольным образцом. Это открытие заставило учёных серьёзно рассмотреть возможность применения подобных организмов в качестве естественного радиационного щита для будущих космических миссий.

Тем не менее, сам механизм «радиосинтеза» до сих пор остаётся неразгаданной тайной. Биологи пока не смогли обнаружить у грибка ни фиксации углерода под воздействием радиации, ни убедительных доказательств получения энергии этим способом. Однако Cladosporium sphaerospermum продолжает поражать воображение, являясь ярким живым свидетельством невероятной способности жизни адаптироваться даже к самым смертоносным условиям.

