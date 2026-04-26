Разведка Китая активно применяет домашние роутеры и другие гаджеты для масштабных кибератак по всему миру. Британский Национальный центр кибербезопасности подчеркивает, что тактика использования бот-сетей не является новаторской.

Ваш обычный домашний роутер или даже "умный" холодильник могут быть превращены в мощное оружие киберпреступников. Китайская разведка активно взламывает бытовую технику по всему миру, используя ее для шпионажа за государственными учреждениями и кражи конфиденциальных данных. Эти тревожные факты стали известны благодаря расследованию Financial Times, о котором сообщает Business Insider.

В публикации отмечается, что китайские хакеры задействуют "огромные сети" из повседневных гаджетов, которые постоянно подключены к электросети. Используя эти обычные устройства с Wi-Fi, они целенаправленно атакуют "внутреннюю инфраструктуру и демократические институты" западных государств.

Спецслужбы США, Великобритании, Германии, Японии и ряда других стран официально предупредили о серьезности этой угрозы. Британский центр кибербезопасности подчеркнул, что Китай применяет бытовую технику "стратегически и в большом масштабе". Для этих целей формируются специальные "бот-сети", состоящие из десятков тысяч устройств, способных незаметно похищать информацию.

"Взломать маршрутизаторы или холодильники в частных домах и на предприятиях легко, поскольку очень часто их программное обеспечение не обновляется. Сетевое оборудование позволяет не только осуществлять сложные атаки, но и эффективно их маскировать", – объяснил представитель европейской разведки в интервью Financial Times.

Западные спецслужбы уже идентифицировали ключевые хакерские группы Китая: Volt Typhoon, Flax Typhoon и Violet Typhoon. Эксперты полагают, что эти группы имеют тесные связи с китайскими военными структурами.

В публикации подчеркивается, что основная опасность подобных атак заключается в их способности парализовать как военные, так и гражданские системы. Американская разведка считает, что эти действия направлены на то, чтобы в будущем помешать США оперативно отреагировать на потенциальное нападение Китая на Тайвань.