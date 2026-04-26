На Пекинском автосалоне состоялась громкая премьера концепта Nissan Terrano, который поражает своими размерами и рамной конструкцией. Этот гибридный внедорожник обещает стать настоящим покорителем бездорожья, хотя точные сроки его появления на рынке пока остаются загадкой.

Японский автогигант Nissan произвел фурор на Пекинском автосалоне, представив публике захватывающий концепт своего нового внедорожника — Terrano. Этот автомобиль кардинально отличается от своего одноименного предшественника, кроссовера, который ранее делил платформу с Renault Duster.

Новый Terrano создан для истинных ценителей бездорожья, о чем свидетельствует его прочная рамная конструкция. Он обещает стать надежным спутником в самых сложных условиях эксплуатации.

Внешний вид и дизайн

Внедорожник демонстрирует внушительную высокую посадку и брутальный угловатый кузов, подчеркивающий его мощь. Короткие свесы и широкая пластиковая окантовка по всему периметру нижней части кузова добавляют ему агрессивности и практичности.

Особое внимание привлекает новая оптика Terrano, включающая прямоугольные светодиодные ленты спереди, которые напоминают фирменную решетку радиатора автомобилей Jeep. По бокам от капота элегантно расположены компактные осветительные приборы, а на крыше красуются широкие рейлинги с эффектной подсветкой.

Будущее и технические детали

Пока остается интригой, насколько серийная версия Terrano сохранит этот смелый концептуальный дизайн. Также отсутствует какая-либо информация о компоновке салона и его внутреннем оснащении.

Однако Nissan уже поделился информацией о технической части, которой будет оснащен этот внедорожник.