Ученые раскрыли удивительный нейробиологический механизм: ослабление обоняния задолго до проблем с памятью является не просто совпадением, а важным ранним сигналом болезни Альцгеймера, детально изученным немецкими исследователями.

Снижение обоняния, наблюдаемое за 10-15 лет до первых провалов в памяти, не является случайностью. Это следствие конкретного нейробиологического механизма, который впервые детально описан исследователями из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний и Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана. Их работа проливает свет на то, как мозг начинает разрушаться задолго до появления классических симптомов.

Два ключевых отдела мозга

В основе этого механизма лежит сложное взаимодействие двух жизненно важных структур головного мозга: обонятельной луковицы и голубого пятна. Обонятельная луковица, расположенная в переднем отделе мозга, отвечает за первичный анализ импульсов от рецепторов носовой полости.

Голубое пятно, находящееся в стволе мозга, играет ключевую роль в обработке сенсорных сигналов, включая обонятельные. Его нейроны протягивают длинные волокна непосредственно к обонятельной луковице. Нейроны голубого пятна вырабатывают норадреналин — нейромедиатор, который модулирует возбудимость нейронов обонятельной луковицы и усиливает их реакцию на запахи. Нарушение этой модуляции приводит к заметному снижению чувствительности всей обонятельной системы.

Иммунные клетки атакуют нервные волокна

Научные исследования показали, что на самых ранних стадиях болезни Альцгеймера в нервных волокнах, соединяющих голубое пятно и обонятельную луковицу, происходят специфические изменения. Молекула фосфатидилсерина, обычно находящаяся внутри мембраны нейрона, начинает перемещаться на её внешнюю сторону.

Появление фосфатидилсерина на внешней стороне клеточной мембраны служит тревожным сигналом, активирующим иммунные клетки мозга. В нормальных условиях этот механизм необходим для удаления избыточных или неработающих нейронных связей, что известно как синаптический прунинг и важно для развития и пластичности мозга. Однако при болезни Альцгеймера этот процесс запускается преждевременно и с чрезмерной интенсивностью.

Микроглия, распознавая фосфатидилсерин и белок MFG-E8 на поверхности аксонов, запускает фагоцитоз — процесс поглощения и разрушения нервных волокон. В результате норадренергические проекции от голубого пятна к обонятельной луковице постепенно уничтожаются. Специалисты предполагают, что повышенная активность повреждённых нейронов при развитии болезни Альцгеймера провоцирует перемещение фосфатидилсерина на внешнюю сторону мембраны.

Иными словами, нейроны начинают генерировать аномально частые электрические импульсы, что изменяет состав клеточной мембраны и создает сигнал, который микроглия ошибочно интерпретирует как команду к уничтожению.

Доказательства на животных и человеке

Эта гипотеза подтверждается несколькими независимыми линиями доказательств. В экспериментах на мышах с мутациями, связанными с болезнью Альцгеймера, исследователи зафиксировали потерю 14 процентов норадренергических волокон в обонятельной луковице уже в возрасте двух месяцев. К шести месяцам этот показатель достигал 33 процентов.

Параллельно с потерей волокон у животных ухудшалось обоняние: они тратили на 60 процентов больше времени на поиск закопанного корма и меньше исследовали новые запахи. Важно отметить, что эти изменения происходили до появления амилоидных бляшек — классического признака болезни Альцгеймера. Генетическое подавление фагоцитарной активности микроглии сохраняло аксоны и предотвращало ухудшение обоняния, подтверждая причинно-следственную связь.

Анализ мозговой ткани умерших людей с первыми симптомами Альцгеймера также выявил дегенеративные изменения аксонов в области голубого пятна обонятельной луковицы. Метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с маркером TSPO показал усиленную активность микроглии в обонятельной луковице у людей с продромальной фазой заболевания. Эти результаты гармонично соотносятся с данными, полученными в экспериментах на лабораторных мышах.

Клиническое значение и перспективы диагностики

Обонятельная дисфункция наблюдается примерно у 85 процентов пациентов на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Ещё до появления когнитивных симптомов у многих ухудшается способность различать и идентифицировать запахи, хотя чувствительность к ним может сохраняться. Масштабное 15-летнее исследование с участием 1868 пожилых людей показало, что повышенные уровни биомаркеров болезни Альцгеймера в крови устойчиво ассоциированы с более быстрым снижением обоняния.

Участники с наиболее высокими концентрациями этих маркеров демонстрировали самое резкое падение обонятельной функции за период наблюдения. Практическое применение этого открытия может быть реализовано через простые и недорогие обонятельные тесты. Исследователи из Колумбийского университета показали, что комбинация краткого теста на идентификацию запахов с простым когнитивным скринингом по точности прогнозирования будущего снижения когнитивных функций и развития болезни Альцгеймера сопоставима с дорогостоящей ПЭТ-визуализацией амилоидных отложений.