Исследователи обнаружили совершенно новый вид динозавра, обладающего внушительным гребнем, напоминающим лезвие. Этот древний хищник обитал значительно дальше от морских берегов, чем предполагалось ранее, что ставит под сомнение устоявшиеся представления о спинозавридах (Spinosaurus mirabilis) как о полностью водных существах, сообщает Daily Galaxy. Команда ученых под руководством Пола Серено из Чикагского университета нашла окаменелость в Нигере в 2022 году, и после тщательного анализа пришла к поразительному выводу: Spinosaurus mirabilis были гораздо более наземными, предпочитая охотиться во внутренних водоемах, а не в океане.

Открытие в сердце пустыни

История этого удивительного открытия началась в 2019 году, когда в бескрайних просторах Сахары были найдены фрагменты гребня и челюстных костей. Изначально исследователи не могли определить их принадлежность, но в 2022 году, вернувшись с расширенной командой, они обнаружили новые окаменелости. Именно тогда стало ясно, что перед ними совершенно новый вид динозавра, найденный в удаленном районе Нигера, вдали от древних береговых линий.

Пол Серено, руководитель группы, с волнением вспоминает: "Эта находка была настолько внезапной и удивительной, что для команды это стало настоящим эмоциональным событием. После того, как один из членов команды создал 3D-модели костей, которые мы нашли, именно тогда мы осознали всю значимость открытия".

Наиболее впечатляющей чертой Spinosaurus mirabilis является его колоссальный изогнутый гребень. Ученые предполагают, что этот гребень был покрыт кератином, подобно человеческим ногтям, и, возможно, отличался яркой окраской, служа для привлечения партнеров или демонстрации силы соперникам.

Переворот в представлениях о спинозаврах

На протяжении многих лет палеонтологи были убеждены, что спинозавриды вели преимущественно водный образ жизни, проводя большую часть времени в воде, охотясь на рыбу. Однако Spinosaurus mirabilis полностью опроверг эту устоявшуюся теорию. Его останки были найдены в 500-1000 км от древней береговой линии, в лесистой местности, пронизанной реками, что совершенно не соответствует типичному расположению окаменелостей спинозавров, обычно обнаруживаемых у побережья.

Серено образно назвал этого динозавра "адской цаплей", способной погружаться в глубокие воды, но при этом предположил, что основное время он проводил, охотясь на мелководье. Ученый уточнил: "Эта "адская цапля" заходила на своих крепких ногах в воду глубиной до 2 м. Однако, вероятно, большую часть времени она проводила, выслеживая крупную рыбу на мелководье".

Уникальное строение зубов динозавра, способных плотно смыкаться для удержания скользкой добычи, свидетельствует о его высоком мастерстве в охоте на мелководье. Это открытие еще раз подтверждает, что спинозавриды не были исключительно водными животными, а скорее универсальными хищниками.