Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Венеция в борьбе за выживание: ученые предлагают беспрецедентные меры спасения

Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Эксперты бьют тревогу, заявляя о необходимости самых решительных действий, включая возможное переселение части горожан.

Итальянская Венеция, несмотря на действующую систему защиты от наводнений, вынуждена искать новые способы борьбы с последствиями климатических изменений. Ученые уже открыто говорят о необходимости радикальных мер, включая даже частичное переселение населения.

Как сообщает The Independent, уровень моря неуклонно растет, и существующие барьеры могут оказаться недостаточными для защиты города. Речь идет о грандиозной системе защитных шлюзов MOSE, строительство которой обошлось примерно в 6 миллиардов евро.Эта система эффективно перекрывает лагуну во время высоких приливов, доказав свою работоспособность. Однако ее приходится активировать все чаще: с 2020 по 2025 годы MOSE запускали 108 раз, а только за первые два месяца 2026 года — уже 30 раз.

Тревожные последствия частых закрытий

Эксперты предупреждают, что в будущем барьеры могут оставаться закрытыми на несколько недель в году. Это грозит серьезными проблемами, от нарушения судоходства до ухудшения экологического состояния уникальной лагуны.

Также возникнет острая потребность в дополнительных инженерных решениях, таких как мощные насосы и сложные системы очистки воды. Венеция стоит перед выбором: модернизировать существующую систему или искать совершенно новые подходы.

Радикальные сценарии спасения

Среди возможных сценариев рассматривается строительство кольцевых дамб вокруг города или создание масштабных защитных сооружений. В самом крайнем случае ученые не исключают даже частичное переселение жителей, что звучит как фантастика, но становится реальностью.

Специалисты подчеркивают, что даже при умеренном потеплении уровень моря будет продолжать расти столетиями. Это может значительно превысить возможности нынешней инфраструктуры, требуя беспрецедентных решений.

Поэтому Венеция уже сейчас вынуждена планировать долгосрочные и гораздо более радикальные меры для своего выживания. Город, который веками боролся с водой, теперь сталкивается с вызовом невиданного масштаба.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
3
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео