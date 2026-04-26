Итальянская Венеция, несмотря на действующую систему защиты от наводнений, вынуждена искать новые способы борьбы с последствиями климатических изменений. Ученые уже открыто говорят о необходимости радикальных мер, включая даже частичное переселение населения.

Как сообщает The Independent, уровень моря неуклонно растет, и существующие барьеры могут оказаться недостаточными для защиты города. Речь идет о грандиозной системе защитных шлюзов MOSE, строительство которой обошлось примерно в 6 миллиардов евро.Эта система эффективно перекрывает лагуну во время высоких приливов, доказав свою работоспособность. Однако ее приходится активировать все чаще: с 2020 по 2025 годы MOSE запускали 108 раз, а только за первые два месяца 2026 года — уже 30 раз.

Тревожные последствия частых закрытий

Эксперты предупреждают, что в будущем барьеры могут оставаться закрытыми на несколько недель в году. Это грозит серьезными проблемами, от нарушения судоходства до ухудшения экологического состояния уникальной лагуны.

Также возникнет острая потребность в дополнительных инженерных решениях, таких как мощные насосы и сложные системы очистки воды. Венеция стоит перед выбором: модернизировать существующую систему или искать совершенно новые подходы.

Радикальные сценарии спасения

Среди возможных сценариев рассматривается строительство кольцевых дамб вокруг города или создание масштабных защитных сооружений. В самом крайнем случае ученые не исключают даже частичное переселение жителей, что звучит как фантастика, но становится реальностью.

Специалисты подчеркивают, что даже при умеренном потеплении уровень моря будет продолжать расти столетиями. Это может значительно превысить возможности нынешней инфраструктуры, требуя беспрецедентных решений.

Поэтому Венеция уже сейчас вынуждена планировать долгосрочные и гораздо более радикальные меры для своего выживания. Город, который веками боролся с водой, теперь сталкивается с вызовом невиданного масштаба.