Это революционное открытие открывает путь к совершенно новым стратегиям в борьбе с расстройствами настроения.

Исследователи из канадских Университетов Дугласа и Макгилла совершили значительный прорыв, идентифицировав два типа мозговых клеток, потенциально связанных с возникновением депрессии. Впервые удалось точно установить, какие именно клетки демонстрируют нарушенную активность при расстройствах настроения, как сообщает Science Daily.

Для своего исследования научная группа применила уникальные образцы тканей из Канадского банка мозга Дугласа-Белла. Эта бесценная коллекция, собранная от доноров с различными психическими расстройствами, служит критически важным источником для глубокого изучения болезней и разработки инновационных терапевтических подходов.

Дисфункция ключевых клеток

Применяя передовые методы геномного анализа, учёные тщательно изучили РНК и ДНК тысяч индивидуальных клеток мозга. В результате они выявили, что у людей, страдающих депрессией, наблюдается значительное нарушение генной активности в двух основных категориях мозговых клеток.

К первой категории относятся нейроны, ответственные за регуляцию настроения и реакций на стресс. Вторая группа — это иммунные клетки, контролирующие воспалительные процессы. Нарушенная генная активность в этих клетках у пациентов с депрессией может служить индикатором дисфункции всей мозговой системы.

Новые горизонты в лечении

Данное открытие способно значительно углубить наше понимание биологических механизмов, лежащих в основе развития депрессии. Доктор Густаво Турецкий, старший автор исследования, подчеркнул: «Это исследование подтверждает, что депрессия — это не просто эмоциональное состояние. Она отражает реальные, измеримые изменения в мозге».

В ближайшем будущем учёные намерены изучить, могут ли терапевтические подходы, целенаправленно воздействующие на эти клетки, предложить новую альтернативу уже существующим медикаментам.