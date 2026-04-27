Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив 1 729

Дата публикации: 27.04.2026
Исследователи заявили о необходимости закрыть Берингов пролив — считается, что такой отчаянный шаг позволит предотвратить коллапс главного океанического течения планеты.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОC) — это обширная сеть океанических течений, которая перемещает теплую воду на север через Гольфстрим. В последние годы ученые все чаще выражают обеспокоенность тем, что глобальное потепление Земли может ослабить АМОC, а в худшем сценарии — и вовсе прекратить его существование. Некоторые эксперты считают, что коллапс может наступить уже к концу нынешнего столетия, пишет Фокус.

Предыдущие исследования уже показали, что остановка АМОC в конце концов приведет к резкому падению температуры в Европе — ожидается, что зимы в среднем станут холоднее на 7°C. К счастью, эксперты считают, что существует способ предотвратить коллапс: радикальный шаг предполагает закрытие Берингова пролива — международного водного пути шириной 82 километра, который разделяет Россию и Аляску.

Новое исследование было проведено командой из Утрехтского университета в Нидерландах и ученые заявляют, что искусственное перекрытие Берингова пролива изменит баланс пресной воды в системе, выступая в качестве стабилизатора, предотвращающего ее коллапс. Однако существует проблема: пролив служит важнейшим судоходным маршрутом, соединяющим Европу и Азию, обеспечивая важный кратчайший путь для грузов, энергетических ресурсов и исследовательских судов.

В своей работе команда использовала модели для моделирования реакции АМОC в различных сценариях. По словам ученых, в основе их анализа лежит идея о том, что АМОC во многом зависит от количества пресной воды в системе.

Открытие Берингова пролива означает, что пресная вода Тихого океана может течь на север, разбавляя соленость течения и ослабляя его. С другой стороны, закрытие пролива приведет к повышению солености Северной Атлантики, что обеспечит сохранение Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции вместо ее разрушения.

В результате, ученые предлагают построить мегаплотину через пролив, которая полностью перекроет обмен водами между Тихим и Северным Ледовитым океанами. Проект предполагает ширину плотины около 80 километров и включает в себя поднятый над уровнем моря барьер шириной около 100 м в верхней части.

Авторы утверждают, что технически проект возможен, поскольку пролив мелководный и относительно узкий, и сопоставим с существующими проектами, такими как мелиорация земель или крупные волнорезы. Но ученые предупредили, что их проект будет эффективен лишь в том случае, что будет осуществлен до того, как АМОC значительно ослабнет. Ожидается, что проект также окажет "значительное воздействие" на местные экосистемы.

#климат #наука #технологии #исследования #изменение климата
