Революционная иммунотерапия: как ученые заставили иммунитет уничтожать опухоли мозга

Дата публикации: 27.04.2026
Команда молекулярных биологов из США и Китая совершила значительный шаг вперед, разработав методику, которая позволяет "перепрограммировать" иммунные клетки-нейтрофилы непосредственно в мозге пациента, направляя их на уничтожение соседних опухолевых клеток.

Международная команда молекулярных биологов из США и Китая представила новаторский подход. Он позволяет "перепрограммировать" иммунные клетки, известные как нейтрофилы, непосредственно в мозге пациента, чтобы они активно атаковали опухолевые клетки. Этот метод, описанный в журнале Nature Biomedical Engineering, уже успешно применили для лечения глиобластомы у лабораторных мышей.

Проблема традиционной иммунотерапии

Традиционная иммунотерапия, использующая "перепрограммированные" Т-клетки, показала отличные результаты в борьбе со многими видами рака крови. Однако она оказалась почти бессильна против глиомы и глиобластомы. Главная причина кроется в том, что Т-клетки с трудом преодолевают гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от кровеносной системы.

Новаторский подход с нейтрофилами

Исследователи выдвинули смелую гипотезу: обойти эту проблему можно, если "перепрограммировать" не Т-клетки, а нейтрофилы. Эти иммунные тельца в изобилии присутствуют непосредственно в опухолях мозговых тканей. Процедуру "перепрограммирования" можно провести прямо внутри мозга, используя специальные наночастицы, способные проникать через барьер между кровотоком и центральной нервной системой.

Специалисты создали уникальные жировые наночастицы, покрытые особыми белками, что позволяет им целенаправленно проникать в иммунные клетки. Внутри этих структур находится цепочка РНК, которая активируется исключительно в нейтрофилах. Эта РНК стимулирует нейтрофилы к выработке рецепторов, способных распознавать глиобластому, и значительно усиливает их агрессию против опухолевых клеток, как сообщает ТАСС.

Впечатляющие результаты испытаний

Испытания новой терапии на мышах продемонстрировали поразительные результаты. Она удвоила среднюю продолжительность жизни грызунов после развития опухоли по сравнению со стандартной химиотерапией. В сочетании с классической иммунотерапией этот метод спас жизни примерно 80% подопытных мышей, в то время как все особи из контрольной группы не дожили до сорокового дня.

Надежда для пациентов с глиобластомой

Учёные уверены, что это революционное открытие открывает огромные перспективы для эффективного лечения рака мозга. Глиобластома является одной из наиболее распространённых и агрессивных форм этого заболевания. Ежегодно её диагностируют у 250–300 тысяч человек по всему миру. К сожалению, большинство пациентов уходят из жизни в течение 12–18 месяцев после постановки диагноза, и лишь 9% остаются живы спустя два года после начала лечения.

Изображение к статье: Во вторник продолжит дуть холодный северный ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Во вторник продолжит дуть холодный северный ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире

