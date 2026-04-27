Ученые выяснили, что при синдроме Дауна мозг начинает развиваться с нарушениями еще в утробе матери. Это открытие, сделанное благодаря анализу десятков тысяч клеток, объясняет изменения в его структуре и когнитивных функциях.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совершили прорыв, создав одну из первых детальных молекулярных карт развития мозга при синдроме Дауна. Их работа, опубликованная в престижном журнале Science, позволяет взглянуть на процесс на уровне отдельных клеток.

Для этого масштабного исследования ученые тщательно проанализировали более 100 000 ядер клеток. Эти образцы были получены из пренатальной неокортексальной ткани человека, представляющей собой развивающуюся кору больших полушарий мозга плода.

Материал был собран у 26 доноров на сроке беременности от 13 до 23 недель, что является ключевым периодом формирования всех кортикальных нейронов, которые останутся с человеком на всю жизнь.

Ключевое нарушение в развитии

Главное открытие заключается в том, что при синдроме Дауна последовательность развития мозга серьезно нарушается. Клетки-предшественники, являющиеся стволовыми клетками мозга, начинают дифференцироваться в нейроны гораздо раньше положенного срока.

Это приводит к истощению их запаса, что вызывает дисбаланс между различными типами нейронов. Например, наблюдается заметное увеличение нейронов верхнего слоя интрателэнцефалической коры и уменьшение нейронов глубокого слоя кортикоталамокортикальной коры.

Новое понимание причин

Ранее существовало мнение, что меньший объем мозга у людей с синдромом Дауна обусловлен массовой гибелью клеток. Однако новое исследование убедительно опровергает эту гипотезу.

Теперь основной причиной считается истощение пула клеток-предшественников, что меняет наше понимание патогенеза.

Широкие перспективы исследования

Кроме того, ученые обнаружили поразительное сходство молекулярных нарушений при синдроме Дауна с генетическими факторами риска других нервно-психических расстройств. Среди них — аутизм, эпилепсия и задержка развития.

Это позволяет рассматривать синдром Дауна как ценную модель для более глубокого изучения широкого спектра подобных состояний.