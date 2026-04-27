Исследователи из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл в Австралии сделали важное открытие. Они выяснили, что уникальный белок убиквитин способен напрямую "маркировать" запасы сахара, известные как гликоген, и инициировать их расщепление, эффективно снижая уровень глюкозы. Эти сенсационные результаты были опубликованы в престижном научном журнале Nature.

Долгое время предполагалось, что метаболизм гликогена, главной формы хранения сахара в теле, уже полностью изучен и регулируется исключительно известными биохимическими процессами. Однако новое исследование радикально изменило это представление. Оно выявило совершенно иной, альтернативный механизм, который предоставляет организму удивительную гибкость в управлении энергетическими резервами.

Центральное место в этом новом механизме занимает убиквитин — белок, который ранее был известен своей способностью "помечать" поврежденные или излишние молекулы для их последующего уничтожения. Ученые впервые доказали, что убиквитин может связываться не только с белками, но и напрямую с углеводами, в частности с гликогеном. Это открывает совершенно новые горизонты в понимании его функций.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах было замечено, что в условиях голода, когда организм остро нуждается в энергии, уровень гликогена значительно падает. При этом количество "меток" убиквитина на гликогене, напротив, возрастает. Это убедительно свидетельствует о прямой роли данного механизма в активации расщепления сахарных запасов. Дальнейшие исследования лишь подтвердили: интенсификация этого процесса неизбежно ведет к уменьшению содержания гликогена в клеточных структурах.

Авторы исследования подчеркивают, что это открытие открывает путь к целенаправленному воздействию на процесс накопления сахара в организме. Данное прорывное знание может стать критически важным для разработки новых методов лечения различных заболеваний, связанных с нарушениями углеводного обмена. Сюда относятся как редкие патологии накопления гликогена, так и гораздо более распространенные недуги, такие как диабет, ожирение, а также серьезные заболевания печени и сердечно-сосудистой системы.

Ученые особо отмечают, что существующие на рынке препараты, например, "Оземпик", влияют на уровень сахара лишь опосредованно, через сложные гормональные пути. Однако новый, революционный подход потенциально предоставит возможность воздействовать непосредственно на первопричину накопления глюкозы — сам гликоген. Это открывает совершенно новые перспективы в борьбе с метаболическими нарушениями.