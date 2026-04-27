Компания TerraPower торжественно объявила о начале возведения своего первого коммерческого усовершенствованного ядерного энергоблока в США. Проект Kemmerer Unit 1 в Вайоминге, оснащенный инновационным реактором Natrium на расплавах солей, знаменует собой прорыв в атомной энергетике. Основатель Microsoft Билл Гейтс активно участвует в этом амбициозном начинании, продвигая внедрение реакторов нового поколения.

Один из фондов Билла Гейтса оказывает мощную финансовую поддержку ядерным инициативам TerraPower. С 2006 года сам Гейтс занимает пост председателя совета директоров компании, возглавляя её стратегическое развитие.

Примечательно, что этот прорыв происходит на фоне европейских событий, где протесты против АЭС привели к их массовому закрытию. В Германии, например, все атомные электростанции были полностью остановлены, что стало кульминацией антиатомного движения.

Даже в США атомная энергетика на некоторое время утратила свою актуальность, оказавшись вне основного внимания. Однако в последние годы интерес к ней начал стремительно расти, особенно после начала второго президентского срока Дональда Трампа.

Примерно год назад Президент Трамп подписал важный указ, направленный на ускоренное рассмотрение регуляторами проектов новых атомных реакторов. Это решение значительно ускорило процесс одобрения реактора Natrium Комиссией по ядерному регулированию США (NRC).

Вместо прогнозируемых 27 месяцев проект получил одобрение всего за 18 месяцев с момента подачи заявки, что стало настоящим рекордом.

Уверенность Билла Гейтса и руководства TerraPower в успехе проекта была настолько велика, что они приступили к строительству неядерной части объекта ещё в июне 2024 года. Эта фаза включала создание инфраструктуры и комплекса для эффективной утилизации тепла от реактора, начавшись всего через месяц после подачи заявки в NRC.

В марте текущего года NRC наконец выдала все необходимые разрешения, открыв путь к возведению ядерной части проекта. Фактические строительные работы стартовали 23 апреля, ознаменовав новую эру.

Этот объект стал первым коммерческим ядерным проектом, одобренным NRC за последние десять лет. Более того, это первый ядерный реактор на тяжёлой воде, получивший разрешение на строительство за последние сорок лет, что подчеркивает его уникальность.

Особенности реактора Natrium

Реактор Natrium функционирует на основе расплава солей натрия, в который интегрируется радиоактивное топливо. Этот уникальный расплав выполняет несколько критически важных функций одновременно.

Он эффективно накапливает тепло, служит носителем топлива при его загрузке и выгрузке из реакторной зоны, а также действует как мощный хладагент, предотвращая перегрев и задержку тепла.

Система Natrium представляет собой модульную конструкцию, которая обслуживает общий турбинный комплекс, работающий на обычной воде или паре. Один такой реактор способен генерировать впечатляющие 345 МВт электроэнергии.

При необходимости его мощность может быть увеличена за счет добавления нескольких соседних реакторов, работающих в тандеме.

Проект также предусматривает специальный буфер в виде закрытого бассейна для расплава. Благодаря этому буферу, мощность выработки даже одного реактора может быть кратковременно увеличена до 500 МВт.

Эта функция разработана для обеспечения гибкого управления электрической нагрузкой, что особенно ценно в сочетании с нестабильными источниками возобновляемой энергии.

Будущие перспективы и вызовы

В январе компания Meta озвучила свои амбициозные планы по развитию ядерной энергетики, включающие финансирование создания до восьми реакторов TerraPower на быстрых нейтронах в США. Среди них — два новых блока, способных производить до 690 МВт электроэнергии, которые могут быть запущены уже к 2032 году.

Кроме того, Meta планирует подать заявки на приобретение прав на закупку энергии от шести других реакторов общей мощностью 2,1 ГВт, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2035 год.

Старт строительства первого реактора в рамках этого масштабного проекта значительно приближает реализацию этих грандиозных планов. Однако остается нерешенной важная проблема, связанная с топливом.