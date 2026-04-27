Земное ядро «выбрасывает» драгоценности: золото и рутений поднимаются на поверхность

Дата публикации: 27.04.2026
Глубоко под земной корой, в раскаленных слоях ядра, таятся несметные запасы золота и других ценных металлов. По данным Zakon.kz, эти сокровища теперь начинают пробиваться наверх.

Долгое время геологи, как сообщает Earth.com, были убеждены, что колоссальные богатства, включающие золото и рутений, навечно заперты на границе ядра и мантии. Эта зона находится на впечатляющей глубине — около 3000 километров под поверхностью планеты.

Однако свежие исследования показывают удивительную картину: часть этих ценных металлов постепенно движется вверх. Они достигают поверхности в результате мощных вулканических извержений, особенно заметных на таких островах, как Гавайи.

Например, в гавайской лаве были обнаружены явные следы рутения. Это служит убедительным доказательством того, что происходит медленная, но постоянная утечка из самых глубоких и таинственных недр нашей Земли.

Многие из этих революционных открытий стали возможными благодаря кропотливой работе исследователей из Геттингенского университета. Они тщательно сравнивали точные изотопные соотношения, выявляя необъяснимые ранее аномалии.

Эти аномалии, по мнению ученых, могут быть объяснены только существованием скрытого источника драгоценных металлов глубоко внутри планеты. Это указывает на динамичные процессы, происходящие в земных глубинах.

Как пояснил профессор Маттиас Вильбольд, теперь можно доказать, что огромные объемы перегретого мантийного материала, несколько сотен квадриллионов метрических тонн породы, образуются на границе ядра и мантии и поднимаются к поверхности Земли, образуя океанические острова, такие как Гавайи.

Большая часть этих неопровержимых свидетельств была найдена в расплавленных породах. Именно эти породы питают величественные вулканы Гавайев, являясь окном в глубины нашей планеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: В медицине Латвии усилят русский язык? Прозвучало обоснованное мнение
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия

